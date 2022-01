Test-udfordringer flere steder

Merete Lindstrøm Onsdag, 05. januar 2022 - 14:10

Med øget smittepres flere steder i landet bliver udfordringerne ved testcentre større og mere synlige. Det skaber frustrationer for befolkningen som skal bruge mange timer på at stå i kø for at få vished om coronasmitte.

Det er sundhedsvæsenet der har ansvaret for testcentrene i hele landet, men systemerne er forskellige, hvilket til dels skyldes, at forhold i sundhedscentre/sygehuse, smitteniveauet og indbyggertal også er meget forskellige fra sted til sted.

I Ilulissat har man indført tidsbestilling til coronatest. Det betyder, at folk kan ringe på tlf. 943211 i hverdage fra klokken 9-14. Sundhedspersonalet fordeler folk med 50 personer hver halve time.

Med den metode kan man undgå, at alle møder op, når testcentret åbner og skal stå i kø i flere timer.

- Det kræver selvfølgelig noget administration, men systemet er lavet for folks skyld, og for at gøre det nemmere at blive testet. Men det kræver, at folk respekterer systemet og hinanden, siger ledende regionslæge i Avannaa, Peter Vedsted, til Sermitsiaq.AG.

Borgerne kender ikke til systemet

Og ideen er for så vidt rigtigt god, hvis den virker. Men langt fra alle borgere ved, at der skal bestilles tid. Flere borgere, som Sermitsiaq.AG har været i kontakt med, har en forståelse af, at man ”bare” skal dukke op ved testcentret klokken 9.00, når de åbner, og at der ikke tages hensyn til små børn, ældre, gangbesværede og syge.

Det har de seneste dage givet problemer, da en del mennesker er dukket op ved testcentret uden tidsbestilling fra morgenstunden af. Det har skabt lange køer og frustration bland folk og på de sociale medier.

Og lange køer kender man til i Nuuk. Der er ingen tidsbestilling og folk dukker op ved testcentret allerede fra omkring en time før testcentret åbner klokken 08.00, for at undgå for lang kø. De seneste dage, hvor smittepresset er steget markant i hovedstaden er ventetiden for de fleste 2-3 timer.

Sundhedsledelsen har i et skriftligt svar om testkapaciteten oplyst, at kapaciteten i Nuuk afhænger af tre dele: registreringskapacitet og podekapacitet i Testcenteret, samt analysekapacitet i Centrallaboratoriet på DIH.

- Der arbejdes løbende på både rekruttering af nye medarbejdere og effektiviseringer i procedurerne, herunder øget digitalisering, skriver Ledelsessekretariatet i sundhedsvæsenet.

I Ilulissat ordnes registrering og print af ”slip” til podningen over telefonen ved tidsbestilling, så den ligger klar, når borgeren dukker op ved testcentret.

Sermitsiaq.AG forsøger at få sundhedsledelsen i tale om, hvorfor man ikke indføre samme procedure som i Ilulissat eller andre former for effektivisering i Nuuk.

Syge får anden tid i Ilulissat

Flere borgere har ud over frustration over den lange ventetid udtrykt utryghed ved at stå sammen med mange andre mennesker i timevis i testkøerne.

Ved tidsbestilling i Ilulissat spørges der ind til årsager for test og tages hensyn til syge personer eller andre specielle forhold for borgeren.

- Vi tager folk der er syge ind på andre tidspunkter, så de ikke skal stå i testkø med alle andre, siger Peter Vedsted.

Sundhedsledelsen har forståelse for, at borgerne kan være bekymrede for at stå i kø ved testcentret, men roser borgernes adfærd:

- Men samtidig ser vi også, at borgerne netop i køen til corona-test udviser ekstra opmærksom på alle gældende anbefalinger i forhold til brug af maske, afstand og hygiejne, lyder svaret.