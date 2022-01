Thomas Munk Veirum Tirsdag, 04. januar 2022 - 11:57

Endnu engang er ventetiden på mellem to og tre timer for at blive testet i Nuuk for coronavirus.

Flere borgere kritiserer testforholdende på Facebook og i overfor Serrmitsiaq.AG.

Eksempelvis giver en Nuuk-borger udtryk for ubehag ved at skulle stå timevis i kø med mange andre mennesker. Vedkommende hoster og har ubehag og er derfor bange for i værste tilfælde at kunne smitte andre med corona. Og læseren er langt fra den eneste med det problem.

LÆS OGSÅ: 320 smittede de seneste dage

Beretningerne viser, at der er stort pres på testkapaciteten i Nuuk, hvor der er masser af smittede med coronavirus, hvilket igen giver mange nærkontakter med behov for test.

Også tirsdag morgen strakte køen til testcenteret sig langt fra af Inussivik-hallen, endnu før testcenteret var åbnet. Flere der havde håbet på at komme hurtigt til ved tidligt fremmøde måtte gå igen, fordi køen var for lang, til at syge personer kan holde til ventetiden, som foregår stående blandt mange andre mennesker.

Stod knapt tre timer i kø

En af dem, der har tilbragt nogle timer i kø for at blive testet, er politikeren Inga Dora G. Markussen (S).

Hun fortæller, at hun stod knapt tre timer i kø søndag, fordi hun er nærkontakt til en smittet.

- Som nærkontakt bliver vi jo opfordret til at tage en test, og det gør jeg gerne. Det er dog ikke særligt motiverende at skulle stå i kø i op til to til tre timer.

LÆS OGSÅ: Sundhedspersonale tages ud af daglig drift for coronaopgaver

- Vi stod udenfor i en time, inden vi kom ind i selve hallen. Det er latterligt, hvis folk, der er syge, skal udenfor og fryse på den måde for at blive testet, siger Inga Dora G. Markussen.

Hun håber, at myndighederne vil etablere et smartere system med eksempelvis elektronisk registrering af fremmøde eller andet, som kan være med til at gøre test-processen smartere.

Pressemøde tirsdag eftermiddag

Mandag meldte Landslægeembedet, at der var fundet 158 positive blandt 757 testede personer i Nuuk 2. januar.

Tirsdag eftermiddag klokken 14 holder Naalakkersuisut pressemøde om coronasituationen. Ved pressemødet tirsdag deltager formand for Naalakkersuisut Múte B. Egede (IA), landslæge Henrik L. Hansen og naalakkersuisoq for sundhed Kirsten Fencker (N).

Sermitsiaq.AG arbejder desuden på at få et svar fra Sundhedsledelsen vederørende lange testkøer i Nuuk.