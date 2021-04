Tele-Post leverer stort overskud i 2020

Merete Lindstrøm Torsdag, 22. april 2021 - 15:03

Tele-Post er på trods af corona kommet ud af 2020 med et stort overskud på bundlinjen på 122,7 millioner kroner. Nettoomsætningen er faldet med 12 millioner fra 814,2 til 802,2 millioner kroner.

- Årets resultat er en flot afslutning på vores fireårige strategiperiode, hvor vi, trods søkabelbrud, vanskelige vejrforhold og ikke mindst Covid-19, har formået at gøre Tele-Post til en langt mere effektiv virksomhed, udtaler bestyrelsesformand, Stine Bosse om resultatet.

- Jeg er meget stolt over virksomhedens udvikling de seneste år, og at vi formår at fastholde momentum med resultaterne i 2020, uddyber hun.

Corona

Covid-19 har ligesom for mange andre virksomheder også sat sine spor hos Tele-Post. Mens kunder fra udlandet, der bruger deres mobilabonnement her i landet, er udeblevet, har Tele-Post på en række områder været nødt til at reducere aktivitetsniveauet som følge af Covid-19 restriktioner, ikke bare i Grønland – men i hele verden.

Det har medført en række besparelser, hvilke bidrager til det gode årsresultat, lyder det fra Tele-Post.

I 2020 reducerede Tele-Post internetpriserne til privatkunder med op til 27 %, og selskabet har oplevet en generel tilgang af nye kunder i både byer og bygder.

Børneabonnementer og kodning på skoleskemaet

Et af de områder hvor virksomheden har hentet nye kunder er børneabonnementer. Den første måned efter konceptet blev lanceret fik Tele-Post over 3.000 kunder til den typer abonnementer.

Virksomheden har også de seneste år arbejdet en del med deres CSR-strategi som blandt andet omfatter projektet Coding Class, hvor alle landets 7. klasser introduceres til kodning og til IT-fag generelt, for at øge interessen for teknologfagene.

- En selvstyreejet virksomhed af vores størrelse som skaber de resultater, som vi gør, forpligter sig også til at gøre en ekstra indsats for samfundet. I Tele-Post har vi valgt at arbejde meget strategisk med vores samfundsansvar, så vi også høster gevinsterne i fremtiden af vores gode arbejde i dag, siger Stine Bosse.

Virksomheden håber selv i fremtiden at blive stor aftager af unge, der har fået øjnene op for teknologiens verden igennem projektet med kodning og IT i skolen.