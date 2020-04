Tele-Post: Priser sænkes efter flot resultat

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 28. april 2020 - 17:46

Priserne på 10 og 30 Mbit-internet sænkes med cirka 25 procent, mens man bevarer prisen på det billigste abonnement, men mere end fordobler hastigheden fra 2 til 5 Mbit.

Administerende direktør Kristian Reinert Davidsen glæder sig over at kunne sænke priserne på trods af et år, hvor tre søkabelbrud gav televirksomheden ekstraordinære udgifter. Desuden har den øgede trussel fra cyberkriminelle krævet virksomhedens fulde opmærksomhed.

Ekstraordinært udbytte på 25 mio. kr.

Det oplyses, at selskabets økonomi er så solidt, at udbyttet til Landskassen øges med ekstraordinært 25 millioner kroner, som vil lande et tørt sted i Landskassen i disse coronakrise-tider.

- Selvom vi sidste år blev ramt af flere søkabelbrud, har vi takket være god forretningssans og hårdt arbejde nu mulighed for at give et bidrag og mindske negative økonomiske konsekvenser af coronakrisen samtidig med, at vores kunder får billigere internetpriser. En enig bestyrelse har derfor besluttet at indstille til et ekstraordinært udbytte på 25 mio. kr. til generalforsamlingen, siger bestyrelsesformanden Stine Bosse, der påpeger, at udbyttebetalingen skal godkendes på generalforsamlingen den 7. maj.

Tele-Post oplyser, at man allerede sidste år havde planer om at sænke priserne, men det blev opgivet, da søkabelbruddene kom som en tyv over natten, og virksomheden blev nødt til at udvise mådehold indtil den samlede reparationsregning var kendt.

Søkabel-regning opgjort

Regningen for søkabelbruddene påvirker regnskabet negativt med knap 54 millioner kroner og samlet set med 71,6 millioner kroner, oplyser teleselskabet.

Tele-Post ender med i år at levere et aftalt udbytte på 87,6 mio. kr., hvoraf de 50 mio. kr. i ekstraordinært udbytte skyldes de store infrastrukturinvesteringer i samfundet.