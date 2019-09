Tasiilaq: 11 nye børnesager på én dag

Walter Turnowsky Fredag, 13. september 2019 - 14:27

Kommuneqarfik Sermersooq arbejder hårdt på at leve op til det påbud om børn i Tasiilaq, som man 15. august fik af socialdepartementet. Men antallet af børn med behov for hjælp er meget stort.

Det gør kommunen for at leve op til påbuddet: En revision af det eksisterende administrationsgrundlag der skal sikre en mere forenklet og effektiv sagsbehandling.

Ændret opgaveportefølje for forvaltningens opfølgningsteam som udelukkende skal udarbejde socialfaglige undersøgelser fra Tasiilaq.

Indførsel af en mere klar arbejdsfordeling, både mellem sagsbehandlere i Nuuk og Tasiilaq, samt internt mellem sagsbehandlerne i Tasiilaq.

Alternative rekrutteringsmuligheder via udlån af en medarbejder fra Socialstyrelsen, udlån af skolesocialrådgivere i Tasiilaq og udlån af to sagsbehandlere fra Aalborg via udvekslingsaftale med Aalborg Kommune.

Erfarne sagsbehandlere fra Nuuk er blevet sendt til Tasiilaq løbende for at bistå de lokale sagsbehandlere med indsamling af oplysninger.

Uddelegering af ledelseskompetencer via ansættelse af en børn- og familiechef i Tasiilaq som kan træffe beslutninger lokalt, samt udpegelse af en koordinator lokalt i Tasiilaq som skal koordinere samarbejdet mellem Nuuk og Tasiilaq under udarbejdelsen af de socialfaglige undersøgelser.

Et uanmeldt tilsyn i maj og juni har vist, at der i 189 af 201 børnesager i Tasiilaq ikke var blevet gennemført en socialfaglig undersøgelse inden for de lovpligtige to måneder. Undersøgelsen er vigtig for at man sikrer, at børnene får den rette hjælp.

Påbuddet betyder, at kommunen med start fra 15. august har fået fire måneder til at få udarbejdet en socialfaglig undersøgelse i de 189 sager. Man skal starte med de ældste sager.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at nå det, men jeg kan ikke love det 100 procent at vi får det i hus, da det altid afhænger af, om vi har personale nok, siger Martha Lund Olsen, direktør for børn og familie.

- Men vi arbejder, særdeles hårdt på i det mindste at få startet alle sager inden da.

Mange børn med behov for hjælp

Påbuddet betyder ligeledes, at man efter de fire måneder skal overholde tidsfristen på de to måneder når det gælder nye sager.

- Også her arbejder vi meget hårdt på at leve op til kravet. Men det afhænger jo ikke blot af, om vi har personalet, men også hvordan antallet af sager udvikler sig.

- I løbet af sommeren fik vi i løbet af blot en enkelt dag 11 nye børnesager. Så der er rigtig mange børn i Tasiilaq, der har brug for hjælp, fastslår Martha Lund Olsen.

En af de konkrete ting, som man har gjort, er, at man har ansat en lokal chef for børn og familie i Tasiilaq, således at der nu kan træffes beslutninger lokalt.

Et af de helt store problemer er dog, at man permanent har ubesatte stillinger i Tasiilaq.

For at afhjælpe dette problem er erfarne sagsbehandlere fra Nuuk blevet sendt til Tasiilaq for lokalt at hjælpe med at få styr på de mange sager. Ligeledes er to sagsbehandlere fra Aalborg taget til Tasiilaq på baggrund af en udvekslingsaftale med Aalborg Kommune. De skal blandt andet være med til at oplære de lokalt ansatte i at udarbejde de socialfaglige redegørelser.

- Lige nu er der en sagsbehandler, der stammer fra Tasiilaq og bor i Danmark, som hjælper til. Så det er jo særdeles værdifuldt, siger Martha Lund Olsen.