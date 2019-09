Påbud: Nu skal der styr på undersøgelser af børnesager i Tasiilaq

Walter Turnowsky Torsdag, 12. september 2019 - 14:09

Der er i over et år stort set ikke gennemført socialfaglige undersøgelser for børnesager fra Tasiilaq. Det viser et uanmeldt tilsyn, som tilsynsenheden under departementet for sociale anliggender har gennemført i maj og juni i år. Det har nu udløst et påbud til Kommuneqarfik Sermersooq om at få styr på disse undersøgelser.

Den socialfaglige undersøgelse er typisk andet skridt, når en underretning om et barn gør en foranstaltning som for eksempel en anbringelse uden for hjemmet nødvendigt.

200 sager

Der er fra april 2018 og frem til maj i år kun udarbejdet 11 akutte socialfaglige undersøgelser mens 201 sager var sat på venteliste. Loven siger, at disse undersøgelser skal udarbejdes inden for to måneder. Men i 189 af sagerne var det over to måneder siden, at kommunes underretningsvagt havde besluttet, at en socialfaglig undersøgelse er nødvendig. De ældste sager er over et år gammel.

Løsning om fire måneder

Tilsynsenheden har på den baggrund 14. august udstedt et påbud til Kommuneqarfik Sermersooq, at den inden for fire måneder skal få styr på de socialfaglige undersøgelser. Konkret står der i påbuddet at:

Kommunalbestyrelsen i igangværende sager hvor der før d. 1. maj 2019 er truffet beslutning om iværksættelse af socialfaglig undersøgelse efter § 45, får iværksat sådan en undersøgelse. Plan for iværksættelsen af undersøgelserne skal være udarbejdet inden for én måned fra påbuddets udstedelse, og afsluttes senest tre måneder herefter. De ældste afventende sager afsluttes først.

Der iværksættes en procedure som sikrer at socialfaglige undersøgelser løbende iværksættes og afsluttes efter gældende lovgivning.

I de omtalte socialfaglige undersøgelser, skal der senest to måneder efter afsluttet undersøgelse, udarbejdes en handleplan på baggrund af undersøgelsen.

Risiko for at hjælpen er nyttesløs

I sin rapport understreger tilsynsenheden vigtigheden af disse undersøgelser, da man ellers risikerer at handle i blinde, når det gælder om at finde den rette hjælp til barnet.

- Ved at handle uden undersøgelse risikerer kommunen at iværksætte handlinger, der ikke er målrettet de problemstillinger, der reelt er årsag til barnets mistrivsel. I nogle tilfælde vil støtten være uden virkning på barnets situation og kommunen risikerer at bruge ressourcer på uvirksomme handlinger.

LÆS OGSÅ: Kommune om Tasiilaq: Lidt mindre ringe

Forvaltningen for Børn og Familier i Kommuneqarfik Sermersooq har iværksat en række initiativer der skal sikre, at man opfylder påbuddet. Det fremgår af en indstilling til udvalget for børn og familie.

Direktør for Børn og Familie, Martha Lund Olsen har tidligere overfor Sermitsiaq.AG erkendt, at man har et stort problem med de socialfaglige undersøgelser i Tasiilaq.