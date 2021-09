Tasiilaq tørlægges på grund af voldsomme episoder

Redaktionen Fredag, 03. september 2021 - 16:01

Naalakkersuisut har i dag besluttet at lukke for alt salg og udskænkning af alkohol i Tasiilaq og bygderne i to uger. Det sker efter indstilling fra kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq, oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse.

- Baggrunden for indstillingen er en henvendelse fra sundhedsvæsenet. I de seneste dage har sundhedsvæsenet i Tasiilaq oplevet så mange tilfælde af alkoholrelaterede indlæggelser og henvendelser at sygehuset ikke længere har kapacitet til at følge med, skriver selvstyret.

Sundhedsvæsenet belastet

Forbuddet mod salg og udskænkning af alkohol træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

- Naalakkersuisut har besluttet at efterkomme Kommuneqarfik Sermersooqs ønske om at lukke for salg af alkohol i Tasiilaq og dens bygder, da Naalakkersuisut tager kommunens bekymringer alvorligt, siger Kirsten Fencker og oplyser, at Naalakkersuisut er klar til at samarbejde om at finde langsigtede løsninger.

Kommuneqarfik Sermersooq har tidligere på året taget tiltag som midlertidige stop af alkohol ved druklag uden for butikkerne, som viste en god effekt.