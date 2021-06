Midlertidige stop for alkoholsalg er stor succes

Redaktionen Mandag, 21. juni 2021 - 10:20

Et initiativ, der blev taget tilbage i maj, har ifølge Kommuneqarfik Sermersooq gjort en verden til forskel i bybilledet i Tasiilaq.

Initiativet består af en aftale mellem kommunen og byens to butikker. Essensen af aftalen er, at butikkerne skal lukke midlertidig for salg af alkohol, hvis der opstår et drikkelag eller uro foran forretningerne.

Når der er ro, kan butikken igen sælge alkohol.

Ifølge kommunen har der i næsten to måneder ikke været drikkelag eller store højlydte forsamlinger uden for butikkerne i Tasiilaq.

- Skal være trygt

- Det har været en kæmpe succes. Selv på lønningsdag har der været fred og ro omkring butikkerne, og det har ikke været nødvendigt at lukke for alkoholsalget en eneste gang, siger Hjørdis Viberg, der er Kommuneqarfik Sermersooq’s områdechef i Tasiilaq til kommunens hjemmeside.

Derfor har kommunen nu gjort tiltaget permanent, hvilket glæder Hjørdis Viberg:

- Vores lokale butikker og borgere har virkelig vist, at de er klar til at tage et ansvar. Butikker ligger tæt på skole og daginstitutioner, og der kommer mange børn i området. Derfor er det et vigtigt signal at sende, at det skal være et trygt område for alle, siger hun.