Tasiilaq: Samarbejde skal stoppe druk i på gaden

Redaktionen Fredag, 07. maj 2021 - 15:06

Er der druk, støj eller store forsamlinger uden for Tasiilaqs butikker, så lukkes der for alkoholsalget, indtil området igen er trygt at færdes i. Denne kontante melding er resultatet af et samarbejde mellem Kommuneqarfik Sermersooq og byens to butikker RF-Electronic og Pilersuisoq, det oplydsr Kommuneqarfik Sermersooq.

Initiativet kommer, fordi der på lønningsdage ofte er store, højlydte grupper, der tager opstilling uden for butikkerne, og drikker tæt. Butikkerne ligger tæt op at børneinstitutioner og Hallen, og der færdes rigtig mange børn i området.

For fremtiden vil den adfærd betyde, at der lukkes for alkoholsalget, indtil der igen er trygge forhold uden for butikkerne.

- En tur i Pilersuisoq skal altid være en god og tryg oplevelse, også for børn og børnefamilier. Derfor vil vi gerne støtte op om dette initiativ, som vi er sikre på, vil løse en stor del af de problemer med drikkeri uden for butikken, som vi desværre har oplevet, siger Martha Mikaelsen der er Regionschef hos Pilersuisoq i Østgrønland.

Begynder som forsøgsordning

Og hos RF-Electronic er indehaver Wendy Andreassen enig.

- Vi er en del af lokalsamfundet og derfor er det helt naturligt for os, at være med til at tage ansvar for at løse de problemer vi oplever her byen, siger Wendy Andreassen.

Aftalen er kommet i stand gennem koordinationsgruppen for Tasiilaq, hvor blandt andre politiet og kommune er repræsenteret. Områdechef i Tasiilaq for Kommuneqarfik Sermersooq, Hjørdis Viberg, har stor ros til butikkerne.

- Pilersuisoq og RF-Electronic viser stort samfundssind, ved at gå med i ordningen. Det sætter jeg stor pris på. Jeg håber, at vi sammen kan gøre Tasiilaq til et trygt sted for alle, siger Hjørdis Vibjerg.

Den nye ordning træder i kraft som et forsøg fra i dag den 7. maj. Hvis ordningen bliver en succes, vil den blive permanent, oplyser kommunen.