Talsmand: Børnefamilier rammes økonomisk af corona-regler

Torsdag, 26. august 2021 - 18:07

Hos børnerettighedsorganisationen MIO oplever man i øjeblikket en tendes til, at bekymrede og økonomisk trængte børnefamilier kontakter organisationen.

Familierne kan være økonomisk pressede, fordi et barn har haft corona, og forældrene derfor ikke har kunnet gå på arbejde på grund af krav om isolation.

Andre familier er hårdt psykisk pressede og ramt af bekymring over, at deres barn har fået corona. Det fortæller børnetalsmand Aviâja Egede Lynge til Sermitsiaq.AG.

- Vi har ikke opgjort antallet af henvendelser, men jeg reagerer, fordi det er en tendens, vi ikke har set før.

- Nu ved vi, at i Qeqqeta Kommunia har en del børn haft corona, og jeg efterlyser, at myndighederne får lavet planer for at hjælpe de her familier, før problemet bliver endnu større, siger Aviâja Egede Lynge.

Kan ikke få økonomien til at hænge sammen

Hun påpeger, at forældre i arbejde har vidt forskellige vilkår, når de skal blive hjemme og isolere sig med deres børn. Nogle er fastansatte og får løn, mens andre ikke møder samme velvilje hos arbejdsgiveren og nogle forældre er måske studerende og tilknyttet arbejdsmarkedet via et studiejob.

Aviâja Egede Lynge nævner et konkret eksempel med en enlig forælder med flere børn. Et af børnene har haft corona, og familien er endt med at være i isolation i 14 dage. Forældren er studerende og afhængig af et studiejob for få økonomien til at hænge sammen, men det har været umuligt for vedkommende at passe jobbet og dermed hive pengene hjem til de daglige fornødenheder.

Stor forskel på viden om corona

Udover de økonomiske problemer går henvendelserne til Børnetalsmanden også på bekymring for børn, der har fået corona. Her efterlyser Børnetalsmanden andre muligheder til forældrene end Corona-hotline.

- Når man har et barn, der bliver syg, og der har været så meget om corona de sidste par år. Kan det give en voldsom bekymring hos nogle forældre om, hvad kan der ske med mit barn? Der opstår en massse følelser, der er svære, siger Aviâja Egede Lynge.

Hun påpeger også, at det er forskelligt, hvor meget forældrene ved om corona:

- Det er så forskelligt hvor meget information, de har fået. Det ikke alle, der følger med i eksempelvis de skrevne medier, siger talsmanden.

Myndighederne har tidligere meldt ud, at eksempelvis børn, der er bekymrede på grund af corona, kan kontakte hjælpelinjen Tusaannga - det er på telefon 801180 og SMS 1899.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar fra Naalakkersuisut til sagen.