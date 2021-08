Timelønnede i klemme ved karantæne

Merete Lindstrøm, Nina-Vivi Møller Andersen Tirsdag, 03. august 2021 - 08:01

Timelønnede kommer i klemme, når borgere sendes i karantæne efter frygt for smittespredning. Og mange borgere er den seneste tid blevet bedt om at blive hjemme, til de har kunne få en coronatest og fremvise negativt svarresultat. SIK mener karantæne bør sidestilles med sygdom.

For mange fastansatte har det ingen konsekvenser på lønningssedlen, at blive sendt i karantæne 5-7 dage, fordi man har været i nærheden af smittede med covid-19. Men for nogle timelønnede koster det nøjagtigt det antal timer, som karantænen går ud over.

- SIK har fået nogle henvendelser fra medlemmer, der er blevet pålagt sådan karantæne, og her har SIK’s rådgivning været, at de skal kræve at få deres sædvanlige løn under karantæneperioden, oplyser sekretariatschef i SIK, Bjarne Petersen til Sermitsiaq.AG.

Det samme som sygdom

I forhold til myndighedspålagt karantæne, såfremt man eksempelvis har været i nærkontakt med en smittet – både hvad angår månedslønnede og timelønnede, så mener SIK, at det skal sidestilles med sygdom.

- Medarbejderen skal have løn i karantæneperioden. SIK mener, at karantænen kan betragtes på lige fod med sygdom, som jo betragtes som lovligt fravær, siger sekretariatschef i SIK, Bjarne Petersen til Sermitsiaq.AG.

Han oplyser, at det er forskelligt fra overenskomst til overenskomst, hvad der ydes til timelønnede, der er syge, men en form for løn/kompensation får de, hvis de er syge. Eksempelvis får timelønnede ansat i Selvstyret/kommunerne sygedagpenge på 102 kr. pr. dag.

Kan ikke stille krav

SIK erkender, at de ikke kan stille krav om kompensation fra arbejdsgiveren, og at de i nogle tilfælde har rådet medlemmer til at kontakte kommunen for økonomisk hjælp.

Det er en anden problemstilling, såfremt en ansat skal i karantæne efter selvvalgt ferie i Danmark. Her er fagforeningens udgangspunkt, at det er op til arbejdsgiveren at vurdere, hvorvidt medarbejderen har krav på løn i karantæneperioden på de fem dage for de ikke vaccinerede.