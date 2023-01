TAAK ruster damelandsholdet til kvalifikationer

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 25. januar 2023 - 12:51

Kim O. Petersen ansættes som assisterende landstræner for damelandsholdet, som skal styrkes og udvikles frem til VM-kvalifikationer i Nuuk i juni 2023.

Det oplyser håndboldforbundet, TAAK i en pressemeddelelse.

- I håndboldforbundet er vi virkelig glade for, at vi nu har lavet en aftale med Kim O. Petersen, der har været tilknyttet til damelandsholdet siden 2021. Aftaler betyder, at Kim O. Petersen vil være med til at forberede holdet frem til VM-kvalifikationer, der er planlagt til at blive afholdt i Nuuk i dagene 4.-11. juni, siger formand for TAAK, Carsten Olsen.

Rutineret spiller

Kim O. Petersen har stor erfaring inden for håndbolden. Han spiller for GSS og træner for GSS damer, der har flere guldmedaljer bag sig. TAAK oplyser, at Kim O. Petersen viser stor dedikation for håndbolden som træner og som frivillig i forbundet.

- Kims primære fokus er at få spillerne her i landet op på højest mulige niveau i dialog med landstræner Anders Friis, der har det overordnede ansvar, forklarer Carsten Olsen.

Håndboldforbundet oplyser, at forbundet arbejder med ideer til at styrke, udvikle og bredde damehåndbolden ud i hele landet. Samtidig er der fokus på at udvikle den yngre generation spillere, hvor forbundet arbejder på at finde den rette landstræner for ungdomsholdet for piger.

Med Kim O. Petersen i landstrænerteamet i TAAK har forbundet nu fem lokale trænere i teamet.

Alle landstrænere skal snarligt igennem et udviklingsforløb.