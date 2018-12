Hvad syntes beboerne om deres boliger?

Walter Turnowsky Tirsdag, 25. december 2018 - 07:41

Et omfattende forskningsprojekt skal afdække, hvordan man bedst muligt bygger, så det er tilpasset arktiske forhold. Og det er faktisk ret banebrydende forskning, for i virkeligheden har man meget lidt dokumenteret viden om, hvad der er den helt rigtige måde at bygge i det arktiske klima

- Byggeforskning er ikke noget nyt, og det er arktisk forskning heller ikke. Men kombinationen – forskning i byggeri i Arktis – er formentlig et nyt forskningsfelt, også internationalt set, siger lektor Tove Lading fra DTU Byg, der koordinerer det omfattende forskningsprojekt.

I projektet vil forskerne undersøge, hvordan man bygger bedst muligt, samt hvordan man undgår byggesjusk. De omfattende problemer med skimmelsvamp understreger betydning af dette. Men forskningsprojektet skal langt fra kun handle om beton, mørtel og isolering.

- I sidste ende handler det jo om, hvad folk synes om at bo i husene. Derfor vil vi også undersøge, hvad brugerne mener.

Med plads til kaffemik

Tove Lading peger på, at husene i Grønland i høj grad er bygget efter danske forbillede, og det er ikke sikkert, at det passer til måden man lever på i Grønland.

- Måske er det godt nok, men måske er det ikke. Det er det vil skal undersøge.

Hendes erfaring fortæller hende, at der kan være forskelle mellem, hvad man lægger vægt på alt efter om man kommer fra Grønland eller fra Danmark.

- Jeg kan se en lille forskel på mine danske og grønlandske studerende, når de på mit kursus får til opgave at tegne et lille hus med et begrænset areal. De grønlandske laver soveværelserne små, Til gengæld skal der være mulighed for at partere et rensdyr, og der skal være plads til flere frysere. Køkken‐alrummet skal være så stort som muligt så man kan holde kaffemik, forklarer hun.

- For de danske studerende fylder rensdyr og kaffemik ikke så meget. De er til gengæld tilbøjelige til at prioriterer store teenageværelser.

- Dette er naturligvis ikke forskning, men det antyder dog, at der kan være forskelle.

Brugerviden

Det er dog ikke blot brugernes ønsker og holdninger forskerne er interesserede i.

- Brugerne kan også ligge inde med en viden, som kan være vigtig for os, siger Tove Lading.

Det kan for eksempel være oplysninger om, at sneen fyger sammen på et uheldigt sted eller at vinden suser imellem blokkene på en uhensigtsmæssig måde.