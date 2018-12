Nyt projekt skal sikre bedre huse

Walter Turnowsky Søndag, 23. december 2018 - 14:47

Problemerne er velkendte: Skimmelsvampen er en lidet ønsket følgesvend i alt for mange huse i Grønland. Og det er langt fra det eneste problem. Samlet set vurderer man på DTUs institut for Byggeri og Anlæg, at der er et renoveringsbehov på hele 12 milliarder kroner.

Med et nyt projekt vil man nu sikre, at man ikke gentager fortidens fejl, men tværtimod bygger huse, der er tilpasset det arktiske klima.

- Det er tale om et bredt anlagt projekt, så det er ikke alene et byggeteknisk projekt. Vi vil nå rundt om byggeskikken, da der er mange faktorer, der afgør, om noget er et godt byggeri, forklarer Tove Lading, der er lektor på DTU Byg.

Projektet skal køre over de næste fire år og har et budget på 12 millioner kroner. For at sikre enbred tilgangen er det delt op i fem underprojekter:

1. Bygningskonstruktion og klima

2. Byggeprocessen

3. Bæredygtighed

4. Planlægning og arkitektur

5. Brugertilfredshed

- Et af de centrale problemer, som vi skal have undersøgt, er, om de problemer, vi ser, skyldes forkerte konstruktioner. Eller om der snarere er tale om fejl under selv byggeriet, fortæller Tove Lading.

Mangler viden

Hun forklarer, at forskning i arktisk byggeri er et nyt forskningsfelt. Hidtil har man i høj grad baseret sig på erfaringer, når man har bygget i Grønland.

- Vi har behov for en langt mere præcis viden om, hvor det går galt, når det går galt.

Der er lige nu tre tilgange til at bygge:

at bygge som man plejer - og det vil sige i beton støbt på stedet

byggeri med betonelementer

byggerier med nye materialer og metoder

For at blive klogere på, hvordan de forskellige metoder reagerer i det arktiske klima, har DTU sat målere op i væggene på 10 boligbyggerier, og flere vil blive sat op i foråret.

- Jeg tror, det er er både godt og skidt at hente fra alle tre metoder, siger Tove Lading.

- Men det er netop det, som vi skal undersøge.

Fejl i udførelsen

Allerede nu hælder hun dog til, at det nok så ofte er fejl i udførelsen, der skaber problemerne, som det er konstruktionen.

- Det er ligeledes noget, som vores målinger vil gøre os klogere på.

- Jeg tror, at der i samtlige færdige huse var sket fejl i byggeprocessen, siger hun og anfører, at selv DTU's eget lavenergihus i Sisimiut har været plaget af fejl.

- Det er lidt bekymrende, at man finder så mange fejl – også på det, der skulle være 'best practice'.

Projektet er et samarbejde mellem DTU, Ilisimatusarfik, Aalborg Universitet, Arkitektskolen i København og Bunch Bygningsfysik.