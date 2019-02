Sydkommune afviser kritik fra hoteldirektør

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 06. februar 2019 - 11:08

- Det er ærgerligt at nogen har fået opfattelsen af at man har forsøgt at miskreditere dig, idet dette absolut ikke har været tilfældet, ej heller været til formål.

Det skriver administrerende direktør i Kommunen Kujalleq, Kim Dahl, i et svar på det åbne brev, som Jim Riis skrev tirsdag.

Kritik afvises

Dermed afvises kritikken fra Jim Riis, der langede kraftigt ud på Kommune Kujalleq, der mener, at erhvervslivet er dårligt, og at kommunen har kontaktet andre i erhvervslivet og prøvet på at overbevise dem om, at Jim Riis ikke skulle blive formand for det nyoprettede erhvervsråd. Det skete selv om, ifølge Jim Riis selv, at han ikke agtede på at stille op som formand.

Kommunen oplyser i det åbne brev, at der forud for den stiftende generalforsamling har været samtaler med flere aktører med henblik på at sikre sig, at alle tre byer og bygden Narsarsuaq blev repræsenteret i det nye erhvervsråd.

Kujalleq: Der er sket en misforståelse

- Der er intet odiøst i dette, idet hensigten som nævnt har været at sikre repræsentation de nævnte steder. Erhvervsrådet er forum for samarbejde mellem kommunen og dens erhvervsliv, som fungerer på et demokratisk grundlag, og hvor kommunen hverken kan eller vil søge at diktere deltagerkredsen, skriver Kim Dahl, der samtidigt oplyser, at kommunens eneste interesse var, at de tre byer og Narsarsuaq er repræsenteret i erhvervsrådet.

- Tilsyneladende er dette blevet opfattet som forsøg på miskreditering, og jeg håber med dette at enhver misforståelse hermed må være ryddet af vejen. Den stiftende generalforsamling foregik da også helt på demokratisk vis med opstillede kandidater og dertil hørende afstemning blandt de fremmødte fra erhvervslivet, lyder det fra sydkommunens administrerende direktør.

Fejen ind under gulvtæppet

Jim Riis kalder kommunens svar “et fejen ind under gulvtæppet – og helt forventeligt”.

Hoteldirektøren har imidlertid et håb om fremtiden.

- Jeg krydser fingre for, at rådet kan, vil og tør være en katalysator for professionel rådgivning, så regionen endelig kan få den erhvervs – og udviklingsstrategi vi har råbt om i flere år, lyder det fra Jim Riis.