Hoteldirektør raser: Erhvervsmiljøet i sydkommunen er dårligt

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 05. februar 2019 - 16:08

Jim Riis, der er ejer af Hotel Qaqortoq, deltager aktivt i debatten om hvordan Kommune Kujalleq kan udvikle sig. Han er dog langt fra tilfreds med sydkommunen og har sendt et åbent brev med en skarp kritik af erhvervsmiljøet.

Sker ingenting

Han savner flere tiltag, så der kan ske en udvikling i kommunen. Han har eksempelvis kritiseret kommunen for, hvorfor der bliver revet bygninger ned i Qaqortoq.

- Der mangler kvalificeret arbejdskraft i området, og dem skal vi have udefra, som skal være med til at udvikle kommunen. Hvor skal de bo henne, hvis de skal flytte hertil? Kommunen har ikke magtet at sætte noget i gang. Der sker ingenting. De ting, der sker, er kun iværksat af Selvstyret, siger Jim Riis til Sermitsiaq.AG.

Skubbes ud

Ifølge ham bliver hans kritik taget som et angreb mod kommunen.

- Der sker ingen dialog eller debatter om, hvordan kommunen skal udvikle sig. Kommunen er bange for konstruktiv feedback, og man prøver at skubbe folk ud, hvis man har en anden mening end kommunens. I forbindelse med oprettelsen af erhvervsrådet her i kommunen blev jeg stukket i ryggen. Det skete, da erhvervsfolk her i byen blev kontaktet fra kommunen, hvor de skulle blive enige om, at jeg ikke skulle blive formand for rådet, selv om jeg på ingen måder tænkte på at blive formand. Sådan nogen ting sker her i byen, som man bare bliver træt af, fortæller han.

Kæmper mod en mur

Jim Riis siger, at der ellers er rige muligheder for udvikling.

- Vi bor i den dejligste by, men folk flygter fra stedet, fordi erhvervslivet kæmper mod en mur. Derfor vil jeg ikke anbefale nye aktører at drive virksomhed i Sydgrønland. Og jeg stopper med min dialog med kommunen, lyder det fra Jim Riis.

Sermitsiaq.AG har forsøgt at få en kommentar fra Kommune Kujalleq. Borgmester Kiista P. Isaksen (S) vil ikke udtale sig om personsager i pressen, lyder forklaringen. Det oplyses imidlertid, at kommunen vil sende et svarnotat til hoteldirektøren.