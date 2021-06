Sydgrønlandske børn undervist fra Kenya

Thomas Munk Veirum Søndag, 06. juni 2021 - 11:48

Børn i to sydgrønlandske bygdeskoler blev i en periode undervist på engelsk af en lærer fra Kenya.

Undervisningen var en del af et forsøg, der skulle høste ny viden om brug af fjernundervisning. Selve forsøget blev udført tilbage i skoleåret 2016/2017, men rapporten om forsøget er dog først udkommet nu, og konklusionen er positiv.

I rapporten står der, at elever på alle klassetrin og på alle faglige niveauer havde et godt udbytte af fjernundervisningen:

Aktuel trods forsinkelse

- Det kan konkluderes, at fjernundervisning kan anvendes til at udvikle elevers funktionelle mundtlige engelsk, som i dette projekt var deres andet fremmedsprog, skriver Anders Øgaard, der er lektor og ph.d. ved Institut for Læring og forfatter til rapporten.

Fjernundervisningen fra Kenya foregik ved, at læreren i Kenya kommunikerede med eleverne på engelsk, og eleverne kommunikerede tilbage på engelsk, grønlandsk, dansk, og ved at anvende tegninger, symboler og kropssprog.

Samtalerne mellem lærer og elev varede fra fem minutter og op til en time.

I rapporten beklager Anders Øgaard den forsinkede rapport, men han understreger, at læringen stadig er højaktuel ikke mindst i lyset af corona-pandemien, der lejlighedsvis har forhindret elever i at komme fysisk i skole.

Kan imødekomme ekspertgruppe

Lektoren påpeger, at forsøget med engelsk undervisningen er særlig relevant for folkeskolen i Grønland, fordi der kører og har kørt en politisk diskussion om at få styrket engelskundervisningen, og om hvorvidt engelsk skal prioriteres over dansk i folkeskolen.

I den forbindelse har en ekspertgruppe tidligere vurderet engelskundervisningen i folkeskolen, og forsøget imødekommer nogle af de mangler, som ekspertgruppen påpegede, står der i rapporten:

- Forsøget har givet positive faglige resultater, som kan inspirere skolernes sprogundervisning i retning af større vægt på et aktivt mundtligt engelsk, står der i rapporten.