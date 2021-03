Uddannelse i fokus under valgkamp

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 25. marts 2021 - 10:09

Borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq Charlotte Ludvigsen (IA), der genopstiller til kommunalbestyrelsen, samt kandidat til Inatsisartut-valget Akitsinnguaq Olsen (S) vil forbedre folkeskolen.

Charlotte Ludvigsen mener, at der skal være uddannelsesreform.

- Jeg har tænkt mig at påvirke vores folkeskoler inden for de rammer vi har i dag, så vi i fremtiden kan motivere flere unge til at vælge den uddannelse og karriere, der er rigtig for dem. Hvordan vil jeg gøre det? Jeg vil invitere virkeligheden inden for i skolerne, fremgår det i hendes valgoplæg.

Virksomheder og skole

Borgmesteren vil, hvis hun bliver valgt ind igen, arbejde for, at virksomheder skal tættere på folkeskolens ældste klasser, og dermed få et samspil med lærerne.

- Jeg tror, det vil give en kæmpe effekt, hvis de unge i en fysiktime taler med en elektriker, i idræt taler med fysioterapeuten eller laver mad sammen med en rigtig kok. Ved at inddrage dygtige fagpersoner i undervisningen tror jeg både, vi kan øge elevernes motivation, og følelsen af, at deres uddannelse har en retning, fremhæver hun.

National katastrofe

Akitsinnguaq Olsen mener, at det er en national katastrofe, at mange unge ikke går i uddannelse efter endt folkeskole.

- De seneste tal fra 2016 viser, at det kun 14 procent, der tager direkte videre i gymnasiet eller på en erhvervsuddannelse. Samlet set er omkring 37 procent af de unge i alderen 16-25 år svarende til omkring 2.500 personer, som ikke har afsluttet en uddannelse og som hverken er i gang med en uddannelse eller er i beskæftigelse, siger hun.

Hun påpeger derfor, at de unge er blevet svigtet.

- Først ved at udsætte mange af dem for svigt. Så ved ikke at tilbyde dem en ordentlig skolegang. Og for det tredje ved at have alt for lave forventninger til dem. Nu har vi brug for en kriseplan. Det er sådan i dag, at det svarer til, at der hvert år er cirka 250 unge mennesker, der ikke kommer i gang med en uddannelse efter endt folkeskole, lyder det fra Akitsinnguaq Olsen.