Svane smed bombe kort før samråd

Thomas Munk Veirum Mandag, 27. april 2020 - 11:44

Få timer før naalakkersuisoq for finanser, Vittus Qujaukitsoq, skulle i det første åbne samråd i Selvstyrets historie, blev han præsenteret for et notat på 31 sider fra advokatfirmaet DLA Piper.

Notatet kom med en alvorlig anklage om, at Skattestyrelsen, som hører under Vittus Qujaukitsoqs ansvarsområde, administrerede reglerne om obligatorisk pensionsordning i strid med loven. Hvilket var præcist det, som samrådet skulle handle om.

Notatet var bestilt af Vittus Qujaukitsoqs kollega i Naalakkersuisut Jess Svane, der er Naalakkersuisoq for Erhverv. DLA Pipers vurderingen af Skattestyrelsen blev gennemført uden at Finansdepartementet eller Skattestyrelsen blev informeret.

Anbefaler at kontakte formanden for Naalakkersuisut

Advokatfirmaet DLA Piper skriver i indledningen, hvem der har bestilt notatet:

- Naalakkersuisoq Jess Svane har bedt Departement for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked om at anmode os( DLA Piper, red.) om at udarbejde et notat om enkelte forhold vedrørende loven (om obligatorisk pensionsordning, red.) og dens fortolkning og anvendelse i praksis, skriver Per Vestergaard Pedersen, advokat i DLA Piper.

Kilder i Selvstyret siger til Sermitsiaq.AG, at det er uhørt, at et departement bestiller en undersøgelse af et område, som det ikke har ansvar for.

Notatet fra DLA Piper er dateret den 24. januar 2020.

Samme dag skriver departementschef Jørn Skov Nielsen et notat til Naalakkersuisoq Jess Svane. Her redegør han for DLA Pipers konklusioner og anbefaler sin minister at tage kontakt til formanden for Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq for Finanser.

Afleveret kort før samråd

Departementet og Jess Svane kendte altså til notatets indhold flere dage før samrådet.

Notat blev dog først givet til Vittus Qujaukitsoq og hans departement om mandagen den 27. januar kort før samrådet. Det fremgår af papirer, som Sermitsiaq.AG har fået aktindsigt i:​​​​

- Få timer inden samrådet modtog Naalakkersuisoq uvarslet et 31-siders juridisk partsindlæg i form af et notat, udarbejdet af partner Per Vestergaard Pedersen fra DLA Piper. Notatet søgte at sætte spørgsmålstegn ved lovligheden af administrationen af loven om obligatorisk pensionsordning. Kompetente myndigheder var ikke inddraget i notatets udarbejdelse, står der i papirerne.

Notatet fra DLA Piper var altså noget af en mavepuster for Vittus Qujaukitsoq, der stod overfor det første åbne samråd i Selvstyrets historie og som havde stor mediebevågenhed.

Vittus Qujaukitsoq grillet

Vittus Qujaukitsoq adresserede det kritiske notat således på samrådet:

- Desværre har jeg eller mine medarbejdere ikke haft tid til at læse brevet indgående. Men indholdet i brevet bør overvejes grundigt. På baggrund af dette har jeg personligt bedt økonomistyrelsen om, at kritikpunkterne skal undersøges af Kammeradvokaten, og dette skal ske hurtigst muligt, lød det fra Vittus Qujaukitsoq under det åbne samråd.

Udtalelsen medførte hårde reaktioner fra oppositionen, der var særdeles utilfreds med, at Vittus Qujaukitsoq ikke ville offentliggøre notatet.

- Det er en mærkelig form for hemmelighedskræmmeri, lød det blandt andet fra IA´s formand Múte B. Egede, der også fastslog: - Det stinker.

Det kritiske notat fik Vittus Qujaukitsoq og hans Finansdepartement til at bestille en anden vurdering hos Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmidt, der frikendte Skattestyrelsen for at have begået ulovligheder.

Jess Svane er tavs

Sermitsiaq.AG har henvendt sig til Naalakkersuisoq for Erhverv Jess Svane for at få en forklaring på, hvorfor han iværksatte en advokatundersøgelse, der lå uden for hans ressort-område.

Desuden ønskede vi at få oplyst, hvorfor resultatet af advokatundersøgelsen, der forelå en fredag først blev overbragt til Finansdepartementet ved middagstid mandag få timer før det åbne samråd, der startede klokken 15.00.

Via Jess Svanes sekretær har vi fået oplyst, at han ikke ønsker at udtale sig i sagen.