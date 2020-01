Mûte om hemmeligt notat: Det stinker

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 28. januar 2020 - 16:07

- Det stinker.

Så kortfattet betegner Múte B. Egede sagen om det juridiske notat, som Naalakkersuisoq for Finanser Vittus Qujaukitsoq orienterede om uden at gå dybden med, hvad notatet indeholdt på mandagens åbne samråd.

Sendt til kammeradvokaten

Vittus Qujaukitsoq oplyste, at notatet fra advokaten var modtaget samme eftermiddag, og at man havde besluttet, at det skulle sendes til vurdering hos Statens kammeradvokat.

- Det er en mærkelig form for hemmelighedskræmmeri, siger Múte B. Egede til Sermitsiaq.AG.

- Vittus vil ikke fremlægge notatet med den begrundelse, at departementet få timer før samrådet havde modtaget det. Og at man ikke har haft tid til at gå i dybden med det. Så undrer det mig, at man trods alt har haft tid til at beslutte, at notatet skal vurderes af Kammeradvokaten, forklarer IA-formanden, der mener, at notatet burde være uddelt til medlemmerne af Finans- og Skatteudvalget.

Oppositionspolitikeren glæder sig over det historiske åbne samråd, hvor pressen var til stede. Men Vittus’ hemmelighedskræmmeri ville han gerne have været foruden.

Ikke usædvanligt

Finansdepartementet oplyste mandag aften til Sermitsiaq.AG, at det ”i øvrigt ikke er usædvanligt, at sådanne af advokater udarbejdede notater på skatteområdet underkastes en uvildig vurdering hos Kammeradvokaten, som har specialviden på skatteområdet”.

Finansdepartementet oplyser i øvrigt om det hemmeligholdte notat:

- Forholdet er det, at vi har modtaget et internt notat fra en advokat med nogle konkrete vurderinger af enkelte dele af lovens administration. Det er dette notat, der har karakter af et partsindlæg, som ønskes underlagt en uvildig vurdering. Resultatet af denne vurdering lovede Naalakkersuisoq ville tilgå udvalget.