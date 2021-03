Sunket trawler lækker diesel

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 18. marts 2021 - 14:54

Efter trawleren Polar Aassik onsdag aften sank ved Qasigiannguit, breder dieselolien sig i havet.

Det oplyser fungerende chef ved Arktisk Kommando, Dan B. Termansen.

- I forlængelse af hændelsen med den forliste trawler fra Polar Aassik, har Arktisk Kommando ansvaret for havmiljøopgaven. Vores enheder har dokumenteret, at der er fundet olieudslip sted fra trawleren i form af let diesel, og vores primære opgave er nu at skabe overblik og minimere miljøforureningen, siger han til Sermitsiaq.AG.

Omkring fire kvadratkilomenter

Inspektionsfartøjet Knud Rasmussen er nu på stedet, hvor trawleren er forlist.

Billedet viser olieudslippet på havoverfladen Arktisk Kommando

- Knud Rasmussen har udstyr til en vis inddæmning og opsugning af olieforurening til havs om bord. Arktisk Kommando har ved første dagslys haft Challenger-flyet til at observere området og har konstateret olie på havoverfladen omkring hvor trawleren forliste, oplyser Arktisk Kommando.

Forureningen dækkede torsdag morgen et område på cirka fire kvadratkilometer.

Olien kan ikke opsuges

- Grundet grødis og tallerken-is i området samt den meget tynde oliefilm på overfladen er det ikke for nuværende muligt at opsuge olien. Arktisk Kommando vil følge situationen med yderligere overflyvninger for at holde øje med om der dukker nye områder med olie op fra en eventuelt læk fra den forliste trawler, meddeles det.

Arktisk kommando vurderer, at den lette dieselolie er under fordampning.

Billede af slukningsarbejdet af trawleren Polar Aassik Arktisk Kommando

Arktisk Kommando vil følge situationen med yderligere overflyvninger for at holde øje med om der dukker nye områder med olie op fra en evt læk fra den forliste trawler.

- Når situationen er analyseret vil Arktisk Kommando overveje, hvilke ressourcer der skal indsættes yderligere, herunder hvilken assistance der vil være nødvendig fra de lokale myndigheder. Redningshelikopteren EC225 er stationeret i Ilulissat og klar til indsættelse for supplerende observation om nødvendigt, oplyser Arktisk Kommando.

Arktisk Kommando vil gerne have henvendelse fra lokale borgere og fiskere om olieobservationer eller olieindsmurte dyr og fugle således der kan skabes bedst muligt overblik.

Borgere og fiskere kan sende et billede af forurening på følgende email: jrcc@jrcc.gl eller ringe til vagthavende officer Arktisk kommando på telefon 36 40 10.

Arktisk Kommando