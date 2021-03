Polar Aassik sunket efter to døgns brand

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 17. marts 2021 - 20:48

Polar Aassik, som de seneste to døgn har stået i flammer er netop sunket i havet ikke langt fra Qasigiannguit onsdag aften.

Det bekræfter Grønlands Politi.

- På meget kort tid sank trawleren, efter at det hårdt medtaget skrog var begyndt at tage vand ind, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Politiet fik en anmeldelse om den brændende trawler mandag aften klokken 19.03. Alle ti besætningsmedlemmer er reddet i land.

Branden i trawleren har skiftevis været aftagende og tiltagende de seneste to døgn.

Trawleren har siddet fast tæt på Qasigiannguit det meste af det seneste døgn. Senest oplyste Grønlands Politi i en beredskabsmeddelelse, at trawleren Polar Aassik driver væk fra byen.

Området overvåges

Fartøjet har skiftevist haft flammer og stærk røgudvikling. Derfor har politiet opfordret borgerne i Qasigiannguit om at holde sig på afstand til kyst- og havområder.

Arktisk Kommando er på vej for at assistere brandmyndighederne i arbejdet, og har forventet ankomst i morgen tidlig.

- Brandmyndigheder overvåger området og vurderer situationen igen i morgen tidlig for eventuelt at sætte flydespærrer ud. Flydespærrer skal undgå, at olie fra skibet og andre miljøskadende væsker flyder ud i havet.

Grønlands Politi har i en tidligere beredskabsmeddelelse takket alle i Qasigiannguit for at respektere politiets opfordringer til at holde afstand til kyst- og havområder, da dette har gjort beredskabets arbejde lettere.