Trawler-brand fortsat ude af kontrol

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 17. marts 2021 - 07:43

Det er en kompleks opgave at stoppe branden på trawleren Polar Aassik, der brød i brand natten til mandag ud for Qasigiannguit.

Det fortæller Brian Thomsen fra politiet i Nuuk, der koordinerer indsatsen fra en særlig kommandocentral mellem de forskellige myndigheder: Politi, Brandvæsenet, Arktisk Kommando og Miljødepartementet.

Havis udfordrer

Trawler-branden ud for Qasigiannguit er ikke lige til at slukke. Siden branden brød ud og besætningen i hast måtte forlade den 33 år gamle Polar Seafood trawler har der været udfordringer med den megen havis i området, men to forhold har haft en positiv indflydelse på arbejdet med at redde, hvad reddes kan.

- Der har heldigvis været gunstige vejrforhold i området. Desuden er det et held, at fartøjet har sit trawl ude i søen, da det har været med til at sænke hastigheden og til tider har fartøjet af den grund sat sig fast, så den ikke driver rundt helt ukontrollerbar, oplyser Brian Thomsen fra kommandocentralen på politistationen i Nuuk.

Sidder fast

Netop nu sidder trawleren fast, men tidevandet og vind kan også spille et puds og medføre, at fartøjet igen kommer til at drive rundt.

Brian Thomsen oplyser, at det endnu ikke er lykkedes for brandvæsenet at komme så tæt på trawleren, at man har kunnet forsøge at slukke branden ved at sprøjte vand på fartøjet.

- Vi er ikke herre over branden, der nu må formodes er ved at slukke sig selv. Vi kan imidlertid ikke udelukke, at flammerne igen bryder ud, siger Brian Thomsen.

Arktisk Kommando har sendt inspektionsskibet Knud Rasmussen til stedet, men det er usikkert, hvornår skibet vil nå frem til trawleren, der er på 499 bruttotons og er 33,5 meter lang og 10,4 meter bred. Tidligere var meldingen, at Knud Rasmussen vil kunne nå frem ved 17-tiden i dag.

Anmodning til borgerne

Tirsdag aften måtte politiet sende en anmodning til borgerne i Qasigiannguit om at holde sig væk fra kysten.

- Gå ikke for tæt på kysten. Brandvæsen og politi arbejder både til søs og til lands, og befolkningen bedes give plads til dette, lød opfordringen fra politiet tirsdag aften.

Det var mandag aften klokken 19.03, at poltiet modtog en anmeldelse fra Aasiaat Radio.

Brian Thomsen fra politiet i Nuuk oplyser, at man endnu ingen ide har om, hvad der har forårsaget branden. Det lykkedes at redde samtlige ti besætningsmedlemmer uskadte.