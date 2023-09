Sundhedsvæsenet lander ny cheflæge

Thomas Munk Veirum Søndag, 24. september 2023 - 08:12

I begyndelsen af året kom det frem, at daværende cheflæge Berit Bjerre Handberg havde sagt op, og dermed forlod jobbet. Hun henviste til, at frustration over forholdene i sundhedsvæsenet, hvor der er høje forventninger til servicen men begrænsede ressourcer at gøre godt med.

Nu meddeler sundhedsledelsen, at det er lykkedes at ansætte en ny cheflæge med tiltrædelse 1. november:

- Sundhedsledelsen kan med stor glæde meddele, at speciallæge i gynækologi og obstetrik Aviaja Siegstad har takket ja til stillingen som cheflæge, skriver den nuværende sundhedsledelse i form af chefsygeplejerske Ella Skifte og direktør Tina Amondsen på Facebook.

Sundhedsledelsen glæder sig over udsigten til igen at blive fuldtallig, samt at det er lykkedes at rekruttere en intern ansøger med stort kendskab til det grønlandske sundhedsvæsen:

Fokus på faglighed og fastholdelse

- Aviaja Siegstad kommer fra en stilling som overlæge på Dronning Ingrids Hospital, og har et indgående kendskab til sundhedsvæsenet virke i hele landet.

- Aviaja har i sine mange års kliniske arbejde oparbejdet erfaring med såvel opbygning og implementering af nye behandlinger og procedurer, administrative processer og samarbejde på tværs af organisationen, skriver sundhedsledelsen.

Den nye cheflæge vil have fokus på faglighed og ikke mindst de store udfordringer med at tiltrække personale, som sundhedsvæsenet oplever:

- Mit ønske er at medvirke til at gøre det Grønlandske sundhedsvæsen til en attraktiv arbejdsplads med højt fagligt niveau, og med kvalitet og tilgængelighed i patientbehandlingen, udtaler Aviaja Siegstad og fortsætter:

- Selvom udfordringerne er mange, er der gode muligheder fortsat at sikre, at sundhedsvæsenet er et sted, der kan tiltrække og fastholde gode medarbejdere.