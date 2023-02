Cheflæge: Frustration over betingelserne er medvirkende til opsigelse

Anders Rytoft Onsdag, 01. februar 2023 - 07:45

Hun har været cheflæge i Det Grønlandske Sundhedsvæsen i fire og et halvt år.

Men nu forlader Berit Bjerre Handberg posten til fordel for en stilling som videdirektør på Aalborg Universitetshospital i Danmark, hvor hun tiltræder 15. marts.

- Det glæder jeg mig vældig meget til, skriver hun til Sermitsiaq.AG.

Cheflægen er i sin tid blevet ansat på en åremålsansættelse per 1. oktober 2018 til og med 1. oktober 2022. En kontrakt, som hun og Det Grønlandske Sundhedsvæsen i foråret blev enige om at forlænge med yderligere fire år.

Svære rammebetingelser

Berit Bjerre Handberg har alligevel valgt at sige op efter tre måneder.

- Hvis man læser Økonomisk Råds rapport fra 2019, så står det ret tydeligt: at forventningerne til sundhedsvæsenet er skyhøje og voksende, mens ressourcerne er vældig pressede og rammerne er svære. Det giver frustrationer og er medvirkende til, at jeg har søgt nyt job.

Berit Bjerre Handberg understreger, at hun har været meget glad for sin tid som cheflæge i Det Grønlandske Sundhedsvæsen.

- Jeg er og vil altid være meget, meget stolt af den indsats ledere og medarbejdere i sundhedsvæsenet yder hver eneste dag under meget svære rammebetingelser, siger hun.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen har været glade for samarbejdet med cheflæge Berit Bjerre Handberg, skriver direktør Tina Amondsen til Sermitsiaq.AG og tilføjer, at opgaverne har været mange og store - ikke mindst under håndteringen af pandemien.

Sundhedsledelsen er sammen med de ledende læger i gang med at finde en model for opgavevaretagelsen frem til en ny cheflæge er fundet. Tina Amondsen oplyser, at stillingen vil blive opslået snarest.