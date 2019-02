Sundhedsledelse: Patienter tages som gidsler

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 06. februar 2019 - 14:41

Portørerne i Nuuk nedlægger deres arbejde i fire timer på fredag kl. 12.00 for at diskutere forhandlinger mellem SIK og Selvstyret, der er gået i stå. Der vil være tre portører til rådighed i tilfælde af, at der opstår livstruende sygdomme.

Sundhedsledelsen i Dronning Ingrid Hospital mener, at det er beklageligt, at patienter vil komme i klemme på grund af overenskomstforhandlinger mellem SIK og Selvstyret.

- Det er naturligvis rigtig beklageligt, at patienterne på denne måde kommer i klemme i en sag mellem SIK og Selvstyret. Internt i Sundhedsvæsenet arbejder vi lige nu på en løsning, så det kommer til at berøre så få patienter som overhovedet muligt under arbejdsnedlæggelsen, oplyser sundhedsledelsen i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG.

Sundhedsledelsen vil ellers ikke kommentere sagen yderligere.

Konsekvenser

Portørerne i Nuuk planlægger at nedlægge deres arbejde og tage til et fagligt møde på fredag d. 8 februar fra klokken 12:00, og fire timer frem.

Arbejdsnedlæggelsen vil få følgende konsekvenser:

Patienter, der kommer fra andre byer for at blive undersøgt, bliver ikke hentet.

Medicin, der skal køres til patienter i byen, bliver ikke afleveret.

Patienter bliver ikke flyttet fra den ene afdeling til den anden.

Patienter, der ikke selv kan komme til konsultationer, bliver ikke hentet.

Portørerne i kapellet vil ligeledes heller ikke arbejde.

Portørerne på hovedstadssygehuset opfordrer i en særskilt skrivelse deres kollegaer på andre sygehuse om at nedlægge arbejde på samme tidspunkt.