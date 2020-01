Sundhedsledelsen: Store krav betyder færre fødesteder

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 15. januar 2020 - 13:08

Antallet af fødesteder i Grønland er igennem de seneste år blevet barberet ned, så der nu er fem fødesteder til de lidt over 800 fødende i Grønland.

Senest er det Aasiaats fødested, der blev midlertidigt lukket på grund af manglende kvalificerede lægefagligt personale.

Krav

Og det er flere krav og rekrutteringsudfordringerne der gør, at Grønland nu har fem fødesteder.

Jordemoderforeningen Ernisussiortut Kattuffiat udtrykte den 4. januar 2020, at de er bekymrede for, at flere fødesteder lukkes på kysten i fremtiden.

Fødestederne er dog underlagt krav, før en gravid kan føde på stedet.

- Udover en jordemoder skal sygehuset være bemandet med en eller flere læger, der har kompetence til at behandle uventede komplikationer. Det vil sige at foretage et kejsersnit, eller stoppe en styrtblødning eller lignende, der kan opstå i forbindelse med den normale fødsel. Der skal være en bioanalytiker og en anæstesisygeplejerske, som kan bedøve i akutte situationer for eksempel ved akut kejsersnit, oplyser sundhedsledelsen til Sermitsiaq.AG i en mail.

Det betyder at en jordmoder i en given by ikke er en garant for, at man kan føde i hjembyen.

- Det Grønlandske Sundhedsvæsen anerkender fuldt, at denne samling betyder, at flere familier ikke kan være sammen i perioden omkring fødslen. Men hensynet hertil skal balanceres overfor andre kvalitative og faglige hensyn ved de fødsler, hvor der opstår komplikationer, oplyser sundhedsledelsen.

Højere kvalitet

I 2018 var der i alt 814 fødsler i Grønland, hvoraf 535 fødsler er registreret i Nuuk.

Kravene er opstillet for at mindske risikoen for dødfødsler.

- Det er vigtigt at holde sig for øje, at formålet med at opstille krav til kompetencer og bemanding skyldes et ønske om at højne kvaliteten og mindske den perinatale mortalitet (antal dødfødte og nyfødte der dør kort efter fødslen), skriver sundhedsledelsen.

Sundhedsledelsen oplyser endvidere, at alle gravide, hvor der er risiko for komplikationer ved fødslen, bliver henvist til at føde på Dronning Ingrids Hospital. Samtidig viser tal på fødsler i Grønland, at planlagte kejsersnit kun sker i Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.