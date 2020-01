Jordemødrenes nye formand: Fødsler på kysten er truet

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 04. januar 2020 - 15:28

Anne Schurmann er den nye formand for den grønlandske jordemoderforening. Hun er uddannet jordemoder og er ansat på Dronning Ingrids Hospital og har arbejdet i Ilulissat som jordemoder.

Anne Schurmann ønsker at sætte fokus på fødestederne på kysten, da hun mener, at disse er under trussel for en eventuel lukning.

- Fødsler på kysten er truet og dem skal vi værne om og sætte fokus på, ligesom vi i EK gerne vil skabe debat omkring, hvorvidt det bør være en kvindes ret at have partneren eller en anden pårørende med til fødsel i de tilfælde, hvor det er nødvendigt at forlade sin by eller bygd for at føde, skriver formanden i en pressemeddelelse.

I dag er der aktive fødesteder i Nuuk, Ilulissat, Sisimiut, Qaqortoq og Tasiilaq.

Fødested midlertidig lukket

Senest er det fødestedet i Aasiaat, der måtte lukkes midlertidigt på grund af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Fødestedet blev lukket den 1. juni 2019, og skal holdes midlertidig lukket i et år. Når fødestedet har været lukket i ti måneder, skal lukningen vurderes igen af Naalakkersuisut.

Der er dog allerede ingen udsigt til en genåbning, hvilket kan ses i finanslov for 2020.

Bevillingen til sundhedsregion Avannaa er forhøjet med 1,7 millioner kroner med denne bemærkning:

- I FL2019 blev bevillingen for nærværende hovedkonto forhøjet med 1,7 millioner kroner. Forhøjelsen af bevillingen var som følge af, at muligheden for at føde i Aasiaat i Region Disko i 2019 ville blive suspenderet på grund af mangel på relevant sundhedsfagligt personale. De fødende overføres til Ilulissat i Region Avannaa.

- I FFL2020 er tiltaget videreført ved at forhøje bevillingen med 1,7 millioner kroner i 2020, da det ikke vurderes muligt at rekruttere og fastholde relevant sundhedsfagligt personale i det kommende år. Midlerne anvendes til en lægestilling yderligere i Ilulissat i Region Avannaa samt udgifter til transport, indkvartering og dagpenge til de gravide, lyder det i bemærkningerne til driftsbevilling af sundhedsregionerne i finanslov for 2020.

Håber på genåbning

Ernisussiortut Kattuffiat håber dog fortsat på en genåbning af fødestedet og ønsker endvidere at blive inddraget i andre lignende tiltag.

- EK håber at kunne bidrage til løsninger, der kan sikre Aasiaat som fødested. EK ønsker fremadrettet at blive inddraget og hørt i overvejelserne inden den slags beslutninger træffes, der i allerhøjeste grad påvirker vores medlemmer, og i særdeleshed de berørte familier, lyder det fra Ernisussiortut Kattuffiat.

Jordemødrenes forening oplyser i en pressemeddelelse, at de har en række tiltag, der skal sætte fokus på bevarelsen af fødestederne på kysten. Disse vil blive offentliggjort løbende.

