Sundhedsledelse om krav til personale: Vi har brug for nattevagter

Onsdag, 29. juni 2022 - 18:02

Ældre medarbejdere og medarbejdere der ikke føler sig i stand til at indgå på lige fod med andre i vagtplanerne bliver ikke decideret fyret i sundhedsvæsenet.

Men det er ikke desto mindre resultatet, når ledelsen forlanger, at medarbejderne skal tage nattevagter, hvis de vil være en del af en pågældende afdeling, og medarbejderne nægter.

I sidste uge kunne Sermitsiaq.AG berette om flere sundhedsassistenter på Dronning Ingrids Hospital, der har fået forelagt opdateringer i deres ansættelsesvilkår, som for nogle blandt andet omfatter at tage nattevagter, selvom de ikke gør det på nuværende tidspunkt.

Der laves vurderinger for afdelinger og drift

For flere medarbejder giver det nogle udfordringer, som de ikke kan eller vil acceptere. Det betyder så, at deres ansættelser afsluttes, på trods af at de fortsat gerne vil tage en tørn i sundhedsvæsenet.

- Vi skal sørge for at patienterne bliver passet også aften og nat. Derfor er det nødvendigt at vores medarbejdere på sengeafdelingerne kan indgå i treholdsskift, siger den nye direktør for Det grønlandske Sundhedsvæsen Tina Amondsen til Sermitsiaq.AG.

Sundhedsassistenternes fagforening SP beretter om flere medlemmer, der kommer i klemme, når de bedes om at tage nattevagter som et ultimatum for at fortsætte deres arbejde. Derfor har de også hjulpet flere med at ansøge om en såkaldt seniorordning.

Med en seniorordning kan visse medarbejdere under hensyntagen til driften gå fra treholdsskift til tovagts skift og derfra måske til kun at have dagvagter. Men blandt andre Tina Jakobsen som Sermitsiaq.AG fortalte om i sidste uge har fået afslag på en seniorordning.

- Der kan indgås aftale om en seniorordning efter en konkret vurdering af medarbejderens ønsker og driftsituationen, fortæller Tina Amondsen, der ikke kan kommentere på enkelte personalesager.

Må give afslag på seniorordninger

Normalt er erfaring en rigtigt god ting, men det kan ifølge Sundhedsledelsen også give udfordringer, hvis der er mange ældre medarbejdere i en enkelt afdeling, som måske har brug for at trappe ned på de hårde vagter.

-Hvis man har en afdeling med mange seniorer, så er det ikke sikkert, vi kan indgå seniorordning for alle, så har vi ingen til at tage aften og nattevagter og passe patienterne. Så det vil altid være en konkret vurdering af den ansattes ønsker men også arbejdsvilkår på afdelingen, siger direktøren.

Hvis for mange ønsker særordninger går det nemlig ud over det resterende personale understreger sundhedsledelsen.

- De få der tager nattevagter skal jo også tage nattevagter for de kollegaer, som ikke kan eller vil tage dem. De medarbejdere skal vi også tage hensyn til. Vi har jo et ønske om at arbejdsbyrden skal være nogenlunde ligeligt fordelt, siger Tina Amondsen.

Man kan ikke rekruttere til udelukkende nattevagter

Men når rekrutteringsproblemerne tages med i betragtning, kan man undre sig over om medarbejdere, der kun kan tage vagter dag og aften ikke er er bedre end ingen medarbejdere.

- Jeg ved ikke, hvad jeg kan sige mere end det, vi har sagt, at der skel ses på et hensyn til en bredere drift.

Når man ikke kan rekruttere nye medarbejdere, hvorfor holder man så ikke med næb og klør på dem man har, selvom de ikke kan tage nattevagter?

- En del af rekrutteringen til en sengeafdeling er jo, at man kan tilbyde de ansatte en blanding af natte- og dagvagter. Det bliver endnu svære at rekruttere, hvis de nye ansatte udelukkende skal tage nattevagter.