Sundhedskartellet opfordrer til vaccine

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 08. januar 2021 - 08:03

Tag imod tilbuddet om vaccine mod coronavirus, så sundhedssektoren ikke bryder sammen.

- Vi synes, det er en god ide, at man bliver vaccineret, siger PPK’s formand, Ken Jensen til Sermitsiaq.AG.

Grønland har vacciner, der rækker op til 1100 doser efter en opblanding. Siden mandag den 4. januar har sundhedsvæsenet i Nuuk og Ilulissat vaccineret først de ældre borgere, dernæst plejepersonale og sundhedspersonale mod coronavirus.

I en afdeling på Sana har 20 ud af 23 medarbejdere sagt nej til vaccinen i første omgang.

Ken Jensen har i den forbindelse en opfordring:

- Vi vil gerne opfordre sundhedspersonalet om at blive vaccineret. Men vi respekterer samtidig, at den enkelte person har ret til at sige nej til vaccinen, siger Ken Jensen.

Beskyttelse begge veje

Sundhedskartellets formand oplyser, at kartellet ikke har modtaget nogen henvendelser fra

medlemmer omkring corona vaccinen.

Han understreger dog, at vaccinen vil beskytte de ansatte mod at blive smittet med covid-19.

- Man bør vaccineres for at sikre, at man som sundhedspersonale kan behandle og pleje de

borgere man møder, samt sikre at sundhedssektoren ikke bryder sammen, lyder det fra PPK’s

formand.