Sana vaccinerer personale

Merete Lindstrøm Mandag, 04. januar 2021 - 17:44

Ægteparret Karsten og Hanne Rex, begge læger på medicinsk afdeling på Dronning Ingrids Hospital, var de to første af hospitalets personale til at blive coronavaccineret mandag. Og de var glade for at få det overstået.

- Det er stort det her, og jeg er virkelig taknemmelig for, at vi har muligheden allerede, siger Karsten Rex til Sermitsiaq.AG, efter han har fået sin vaccine af en kollega.

- Vi vil jo gerne ud og rejse igen, griner Hanne Rex. Hun understreger dog alvoren i, at det ikke kun er for sig selv men også for familie og patienter, at de vælger at blive vaccineret.

Begge læger har mange immunsvækkede patienter, og vil gerne passe på dem i forhold til Coronavirus.

Næsten hel afdeling sagde nej

Men det er ikke alle medarbejdere, der har sagt ja tak til vaccinen. Det fortæller ledende regionssygeplejerske Inuuti Fleicher.

- Vi har for eksempel haft en afdeling hvor 20 ud af 23 medarbejdere sagde nej tak i første omgang, fortæller hun.

Hun forklarer, at det er usikkerheden ved, om der kan være bivirkninger ved vaccinen på længere sigt og i det hele taget manglende information, der gør, at flere ikke siger ja, mener hun.

ledende regionssygeplejerske Inuuti Fleicher opfordrer befolkningen til at takke ja til vaccinen. Leiff Josefsen

- Det er jo set før, at vacciner der har virket fint har haft nogle bivirkninger på længere sigt. Det kan selvfølgelig gøre folk usikre. Det forstår jeg godt. Men denne vaccine er grundigt gennemtestet og med den viden, vi har, er jeg helt tryg ved den, slår hun fast.

Oplysning og rollemodeller

Der bliver talt med medarbejderne, så de ved, hvad de går ind til med vaccinen, og så betyder det også noget ,at det er grønlandske læger, der står først i køen i dag, siger Inuuti Fleischer.

- De er rollemodeller for resten af personalet, og det betyder meget, at de melder sig først, siger hun. Flere medarbejdere overvejer efter samtale med ledelsen tilbuddet om vaccine.

Karsten og Hanne Rex mener begge, at det er helt op til folk selv at bestemme, om de vil have vaccinen, men for dem var der ingen tvivl.

- Jeg er mere til et stik end til tube, lyder det fra Karsten Rex.

- Det gælder absolut også, når det kommer til min kone, jeg har ikke lyst til at se hende med en tube i næsen på intensiv, så hellere et stik i armen nu, slutter han.

Inuuti Fleischer opfordrer befolkningen til at sige ja tak, når de får tilbud om at blive vaccineret og gentager, at man ikke skal kontakte myndighederne selv. Man bliver kontaktet, når det er tid, oplyser hun.