Studieskandale: Det må simpelthen ikke ske

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 28. august 2019 - 08:39

Forstander Christel Lund Bøjler fra Niuernermik Ilinniarfik har til Sermitsiaq.AG forklaret, at skolen siden november 2017 har arbejdet tæt sammen med Uddannelsesdepartementet om at starte uddannelserne.

- Vi har ikke på noget tidspunkt fået at vide fra departementet, at bevillingen ikke var sikret over finansloven, forsikrer Christel Lund Bøjler.

LÆS OGSÅ: Få dage før studiestart: Uddannelser aflyses

Ane Lone Bagger erkender i en pressemeddelelse, at ”der er sket en fejl i processen op til et udbud af uddannelserne”.

- Det må simpelthen ikke ske, at en offentlig institution får udbudt uddannelser uden at lovgivningen på området overholdes. Forløbet i denne sag undersøges nu, så det kan sikres, at en lignende situation ikke kan opstå igen, siger Ane Lone Bagger.

Vejledning til eleverne

De uddannelsessøgende, som er berørt af situationen, vil få vejledning og støtte til at finde andre uddannelsesveje hurtigst muligt, og der arbejdes fra NI Nuuks side på at minimere konsekvenserne generelt, fremgår det af pressemeddelelsen fra Ane Lone Bagger.