Studie: Global opvarmning truer Pikialasorsuaq

Thomas Munk Veirum Torsdag, 09. september 2021 - 07:46

Menneskelig aktivitet i Grønland har formentlig været tæt forbundet med Pikialasorsuaq, konkluderer et nyt studie, der er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Nature Communications.

Ifølge forskerne bag studiet har tidligere forandringer i klimaet ført til kollaps af Pikialasorsuaq, og derfor udgør de menneskeskabte klimaforandringer en trussel mod Pikialasorsuaq.

LÆS OGSÅ: FN-tale: Kuupik sætter Pikialasorsuaq på dagsordenen

Pikialasorsuaq er en såkaldt polynya - et havområde mellem Nordvestgrønland og Canada der forbliver isfrit året rundt omkranset af havisen. Havområdet betegnes som en oase i højarktis og har en rig variation af havpattedyr og havfugle.

Studiet tyder på, at de første mennesker kom til Grønland samtidig med at Pikialasorsuaq opstod for omkring 4.400 til 4.200 år siden.

Sammenfald mellem kollaps og fravær af menneskelig aktivitet

- Vores studie benytter sig af mange forskellige bevislinjer og afslører en stabil biologisk oase for omkring 4400–4200 år siden, da de første mennesker ankom til Grønland, siger hovedforfatter Sofia Ribeiro, seniorforsker ved De Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland ifølge GEUS.dk.

Forskningsprojektet bag studiet har samlet forskere fra bl.a. Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Nationalmuseet og DMI og finder også, at der er et sammenfald mellem et kollaps i Pikialasorsuaq og et fravær af menneskelig aktivitet i Grønland. Perioden varede i omkring 1.000 år for mellem 2.200 og 1.200 år siden.

LÆS OGSÅ: ICC: Lokalt forankret forvaltning om Pikialasorsuaq

- Klimapåvirkning under varme perioder førte til polynya-ustabilitet og kollaps af produktiviteten fra cirka 2200 til for 1200 år siden, siger Sofia Ribeiro og fortsætter:

- Dette overlapper med det såkaldte ‘mystiske hul’ – et tidspunkt, hvor arkæologiske studier tyder på, at Grønland var ubeboet.

Når Pikialasorsuaq tidligere er blevet påvirket af klimaforandringer, mener forskeren, at menneskeskabte klimaforandringer truer det skrøbelige økosystem:

- Lufttemperaturerne i regionen er de højeste i Nordvandets historie, og menneskeskabt global opvarmning vil fortsætte med at føre til tyndere havis og tab af havis. Det er en bekymrende udvikling for stabiliteten af isbroer og polynya-formation, siger hun.