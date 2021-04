FN-tale: Kuupik sætter Pikialasorsuaq på dagsordenen

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 20. april 2021 - 17:00

ICC Greenland har givet et statement i dag ved FN’s permanente forum for oprindelige folk. I år er taleren Kuupik Vandersee Kleist, og han benytter muligheden for at sætte fokus på status på bevaring af Pikialasorsuaq – Nordvandet.

Taleren, Kuupik V. Kleist lægger i sin tale vægt på, at implementeringen af en kommission om Nordvandets anbefalinger for at bevare områdets økosystem, går for langsomt.

­- Jeg må sige, at vi er langt fra at implementere anbefalingerne på grund af manglende engagement fra befolkningens og offentlige myndigheders side, siger Kuupik V. Kleist i sin tale.

Han understreger, at der er flere trusler mod økosystemet i Nordvandet. ICC har intentioner om at sikre bevaring af biodiversiteten i området for de næste mange generationer.

- Mest bekymrende er påvirkningen af klimaforandringer. På grund af klimaforandringerne trækker indlandsisen sig tilbage, og det er indlandsisen, der er med til at beskytte økosystemet i området, siger han.

Vigtigt økosystem

Nordvandet er et område med åbent vand omgivet af havis. Området ligger i den nordlige del af Baffin Bugten mellem Grønland og Canadas Ellesmere Island.

I 2016 blev en kommission etableret af ICC, som skulle komme frem til anbefalinger for at bevare Pikialasorsuaq, da området er det mest biologisk produktive økosystem nord for polarcirklen.

Ifølge Kuupik V. Kleist har fiskere og fangere, der færdes i området set ændringer på land og i havet i området. Det er stadig uvist, hvor store konsekvenserne af klimaforandringerne er for Pikialasorsuaq, og de arter, der lever i området.