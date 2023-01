Studerende om misbrug af Ritalin: - Det er virkelig nemt at bestille

Anders Rytoft Onsdag, 18. januar 2023 - 07:48

- Hey, kender du nogen, der sælger?

Det er nytårsaften, og han vil gå all in til festen, fortæller en studerende i slutningen af 20'erne. Redaktionen er bekendt med hans fulde identitet, men manden har ønsket at være anonym grundet sagens karakter.

Han spørger en veninde, der har en sambo, som godt kan lide at tage Ritalin til fester.

- Jeg tænkte, okay, det kan være, at hun ved, hvor jeg kan købe noget.

Den studerende får et navn på en person, som han rækker ud til - og kort tid efter er han i besiddelse af tre Ritalin-piller. Klokken nærmer sig 20. Han har spist, og nu begynder trangen at melde sig.

- Jeg kunne mærke, at jeg havde brug for noget at køre på.

Pillen blev knust, før den blev indtaget.

Svingende priser

Sermitsiaq.AG har gennem en række artikler afdækket, hvordan Ritalin, som er livsnødvendig medicin for personer med adhd og narkolepsi, der skal have en hverdag til at fungere, bliver misbrugt af visse personer, som køber det ulovligt på det sorte marked.

Den studerende forklarer, at han en gang imellem tager det i festlige sammenhænge. Det giver ham en kortvarig energi og en følelse af glæde, fortæller han.

Nytårsaften betaler han 150 kroner per pille, men priserne svinger ifølge ham mellem 100 og 200 kroner.

- Det er virkelig nemt at bestille. Det kræver bare en person med adhd, som er i pengenød.

Mangel på udbud

Den studerende forklarer, at man sagtens kan støde på situationer, hvor man kan få en pille hist og her, men han har ikke indtryk af, at der er nogen, som har to poser med Ritalin til salg her og nu.

- Jeg tror, at der er mangel på udbud, eftersom prisen hurtigt svinger op og ned, siger han og tilføjer:

- Det er stort set bare almindelige mennesker med adhd, som man hiver fat i. Man skriver til dem på Facebook: "Kunne du godt være villig til at sælge noget Ritalin", og så er det op til dem selv derfra, siger han og tilføjer, at han ikke har hørt om, at de bliver importeret.

Grønlands Politi er ifølge vicepolitiinspektøren ni gange stødt på Ritalin i forbindelse med efterforskninger i 2022, mens den studerende oplyser, at han alene kender en håndfuld personer i sin omgangskreds, som har prøvet at indtage Ritalin som rusmiddel.

Godt bekendt med Ritalin

Ni sager lyder ikke af meget, mener den studerende, som har på fornemmelsen, at Ritalin gennem de seneste år er blevet mere udbredt som rusmiddel.

- Jeg kan huske, fra dengang jeg gik i gymnasiet, at man hørte om personer, der tog Ritalin her og der. Nu hører jeg oftere om det:

- Folk er godt bekendt med Ritalin i Nuuk, som er en lille by, hvor alle fester med alle.

Han understreger, at det ikke er hele verden, der ser sådan ud, men i den studerendes verden er misbrug med Ritalin udbredt.