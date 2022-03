Studerende skal beholde bolig under barsel

Kassaaluk Kristensen Fredag, 25. marts 2022 - 15:59

Gravide og barslende studerende kan snart vælge at holde barselsorlov uden at frygte at miste deres kollegiebolig i uddannelsesbyen.

Naalakkersuisoq for uddannelse, Peter Olsen (IA) fremsatte torsdag et ændringsforslag i kolligielovens paragrafer der skal sikre, at uddannelsessøgende kan beholde deres kollegiebolig under barselsorlov.

- Muligheden for at kunne opretholde en kollegiebolig under en barselsorlov vil således understøtte den uddannelsessøgendes muligheder for at gennemføre uddannelsen, siger Naalakkersuisoq for uddannelse Peter Olsen i sine bemærkninger for ændringsforslag til kollegieloven.

Nybagte mødre smides ud

I den gældende lovgivning kan en studerende ikke beholde sin ret til kollegiebolig, hvis vedkommende holder orlov fra sit studie, herunder barselsorlov.

Sermitsiaq.AG har tidligere fortalt, at studenterrådet i Ilisimatusarfik, Pitaq, er bekendt med nybagte mødre, som vælger at tage deres baby med til undervisningen for ikke at miste deres kollegieplads. Andre vælger at stoppe deres uddannelse for at tage til deres hjemby ved fødsel af et nyt familiemedlem.

Fuld støtte

Inatsisartuts udvalg for uddannelse har på baggrund af opråbet krævet, at loven ændres.

Hvis ændring af loven bliver stemt igennem af Inatsisartut skal den træde i kraft per 1. juli 2022.

Der er allerede ved førstebehandling af ændringsforslaget stemning for, at kollegieloven ændres, så studerende kan beholde deres kollegiebolig under graviditet, barsel og adoption. Samtlige partier støtter op om forslag til ændringer og henviser forslaget til viderebehandling i udvalget.

Det glæder Soriina Davidsen, der i sin tid skrev et opråb til politikerne omkring barslende studerendes vilkår. Hun fulgte med Inatsisartuts møde i salen, da emnet blev drøftet.

- Vi er tilfredse med at Inatsisartut støtter forslaget. Men vi finder det mærkeligt, at nogle Inatsisartut-medlemmer påpeger, at barslende studerende vil optage plads for andre uddannelsessøgende, for det er klart i vores interesse, at flest bliver færdiguddannet, også selvom de bliver mødre under uddannelsesperioden, siger Soriina Davidsen, der tidligere har påpeget problematikken med et læserbrev fra Pitaq.

Fire barslende på et semester

Hun oplyser, at hun var vidende om fire gravide studerende i Ilisimatusarfik, der risikerede at miste deres kollegiebolig på grund af forestående barsel sidste år, da hun skrev læserbrevet.

Ændringsforslaget til kollegieloven er af Inatsisartut henvist til udvalg for kultur, uddannelse, forskning og kirke til videre behandling, før det skal andenbehandles i Inatsisartut den 21. april. Ændringsforslaget behandles tredje gang den 28. april.