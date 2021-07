Udvalgskrav: Kollegie-exit ved barsel skal ændres

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 23. juli 2021 - 14:59

Inatsisartuts udvalg for kultur, uddannelse, forskning og kirke vil have kollegieloven kigget efter i sømmene.

For det kan ikke være rigtigt, at barslende uddannelsessøgende skal ud af kollegieværelset for at finde egen bolig, når de samtidig skal passe et spædbarn, mener udvalget, der kræver en afklaring og eventuel lovændring af Naalakkersuisut.

- Vi er alle enige om, at flere unge skal uddanne sig, og med et konstant fokus på frafald på uddannelser giver det ingen mening, at vi har indrettet loven sådan, at barselsorlov automatisk betyder, at man skal afbryde sin uddannelse og fraflytte sin kollegiebolig, udtaler udvalgsformand Sofia Geisler i en pressemeddelelse.

Studenterråd på banen

Studenterråd i Ilisimatusarfik, Pitaq, har i et læserbrev opfordret til debat omkring Inatsisartutlov om kollegier. Her står der i §38, at lejeaftalen med kollegiebeboeren skal opsiges, når uddannelsen afbrydes. Her gælder det også for midlertidige afbrydelse i form af orlov, herunder også barselsorlov.

Her mener studenterrådet, at loven bør tilrettes, så barslende studerende ikke ender uden for kollegiet, da der er risiko for, at uddannelsen så udskydes på grund af manglende kollegieplads senere hen.

Et krav, som udvalget for uddannelse bakker op om:

- Vi kan simpelthen ikke forsvare, at barslende skal ud og finde en ny bolig, fordi de tager sig af et nyfødt barn. Det betyder jo også, at der bør bygges flere kollegier, så alle uddannelsessøgende, der flytter til en uddannelsesby, har et sted at bo, siger Sofia Geisler.

Udvalget har rettet henvendelse til naalakkersuisoq for kultur, uddannelse, forskning og kirke Peter Olsen for at få en forsikring om, at der arbejdes på en lovændring af kollegieloven, så kvinder på barsel ikke kommer i en boligklemme.