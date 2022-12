Studenterhuer sættes på færre hoveder

Anders Rytoft Tirsdag, 27. december 2022 - 15:44

Demografi. Ordet er hovedsageligt forklaring på, at kurven over antallet af gymnasiale dimittender er knækket med 23 procent i perioden fra 2013 til 2019.

Det mener Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke.

- For at vurdere udviklingen er det væsentligt at tage den demografiske udvikling i betragtning, lyder det fra departementet, som oplyser, at antallet af unge fra år til år falder, hvorfor det er naturligt, at antallet af studenter også har været faldende.

Forklaring på nedgangen

Studenter er i gennemsnit cirka 22 år, når de dimitterer:

- Vi ved, at studerende, som får grønlandsk uddannelsesstøtte, i meget høj grad udgøres af den del af befolkningen, som er født i Grønland, inklusiv den del af befolkningen, som er født uden for Grønland med en til to forældre født i Grønland.

Departemenetet oplyser, at der sket en nedgang på 11 procent.

En stor del af nedgangen i antal studenter kan altså forklares ved nedgangen i antallet af unge, lyder det.

Foruden demografi oplyser departementet over for Sermitisiaq.AG, at der i en periode har været en øgning i færdiggørelser på erhvervsuddannelserne (EUD). Det kan ifølge departementet ligeledes forklare noget af nedgangen i antallet af studenter.

Udviklingen i antal færdiggørelser på EUD, år 2014-2017 Kilde: Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Hele tiden opmærksomme

Departementet og rektorerne er hele tiden opmærksomme på den videre udvikling af den grønlandske gymnasiale uddannelse. Der bliver derfor løbende oprettet nye tilbud, herunder særlige studieretninger for at imødekomme de forskellige behov de uddannelsessøgende har, lyder det videre:

- De enkelte gymnasieskoler arbejder alle løbende med frafaldsbekæmpelse, hvor de dels har stor opmærksomhed på kollegier og derudover har fokus på elevtrivsel, ved blandt andet sociale arrangementer.

Departementet oplyser, at studentervejlederne på GUX-skolerne ligeliges har stor fokus på fastholdelse, ved løbende at tage samtaler med elever og henvise dem til studenterrådgivningen, ved behov.