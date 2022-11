Statistik: Færre starter på videregående uddannelse

Thomas Munk Veirum Torsdag, 24. november 2022 - 14:17

Antallet af studerende der gennemfører en gymnasialuddannelse er faldet i årene 2014 til 2018.

Det samme gælder antallet af de studenter, som inden for to år påbegyndte en videregående uddannelse. Det konkluderer en nye udgivelse fra Grønlands Statistik.

- 43 pct. af de studerende, der gennemførte en gymnasial uddannelse i 2019, påbegyndte en videregående uddannelse inden for 2 år. Dette er et fald på 5 pct. point i forhold til årgangen før, skriver statistikkontoret.

Derimod steg antallet af studerende som fortsatte i en erhvervsuddannelse inden for to år til 17 procent.

Grønlands Statistik konkluderer, at der over en længere periode er tale om en tilbagegang i andelen, der fortsætter:

- Samlet set er andelen der er startet på enten en videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse inden for 2 år, faldet fra 80 pct. til 60 pct. af studenterne, fra årgang 2008 til årgang 2019, skriver Grønlands Statistik.

Udviklingen kan se på nedenstående grafik:

Grønlands Statistik Statistikkontoret har også gjort op, hvor mange der gennemfører en gymnasial uddannelse.

Her er andelen også faldende ifølge opgørelsen.

- Antallet af studerende, der gennemførte den 3 årige gymnasiale uddannelse i perioden 2014-2019 faldt med 18 pct., mens antallet af påbegyndte videregående uddannelser var faldet med 24 pct. samme periode, skriver Grønlands Statistik.

Nedenstående graf viser antallet af studenter i perioden 2003 til 2019. Grafen viser også, antallet af studerende, som påbegynder videregående uddannelse inden for to år efter at have afsluttet gymnasiet:

Grønlands Statistik

Ser man på de enkelte gymnasier, er der store variationer i forhold til, hvor mange studenter der kommer i gang med en videregående uddannelse.

- Blandt årgang 2019 gik 43 pct. af dimittenderne fra GUX Nuuk videre i en videregående uddannelse inden 2 år, mens det tilsvarende tal var 23 pct. af dimittenderne fra GUX Qaqortoq.

- På skoleplan er der dog tale om små årgange, hvor en student ofte udgør mellem 1-2 pct. af en samlet årgang. Andelen der fortsætter i uddannelse kan derfor variere en del over tid, skriver Grønlands Statistik.

Grønlands Statistik

Grønlands Økonomiske Råd har over en årrække understreget, at uddannelse er en vigtig nøgle til fremtidig økonomisk fremgang her i landet.

I dette års rapport har rådet lavet en fremskrivning baseret på den nuværende uddannelsesadfærd. Her konkluderer rådet følgende:

- Med den nuværende uddannelsesadfærd vil ca. 45 pct. af befolkningen mellem 15 og 64 år have gennemført en uddannelse efter folkeskolen i 2040. Den andel var omkring 41 pct. i 2020 og 33 pct. i 2010. Fremgangen i uddannelsesniveauet vil aftage fremadrettet. Det skyldes bl.a. at unges tilgang til ungdomsuddannelser i de senere år ikke er vokset så hastigt som tidligere.