Stort resultat: Armbryder vinder sølv ved europamesterskaberne

Søndag, 21. maj 2023 - 11:29

Armbryder Mikkel Andersen har opnået et stort resultat ved europamesterskabet i armbrydning, der har fundet sted i Laukaa i Finland fredag og lørdag i denne uge.

Han havde på forhånd meldt ud, at han håbede at kunne blande sig i medaljekampen ved mesterskabet, og ambitionen blev indfriet, da han vandt sølv i 70 kg klassen for venstre arm.

- Jeg er meget tilfreds, fordi jeg kom op på podiet. Det har været min plan, og nu kan jeg tage hjem med et tilfredsstillende resultat.

Stort at kunne vise flaget

- Det var en stor oplevelse for mig, og jeg er meget glad for, at jeg kunne på podiet og vise det grønlandske flag, siger Mikkel Andersen.

Han stiller op for Danmark, da han ikke har mulighed for at stille op under grønlandsk flag. Armbryderen aftalte dog, at han kunne tage Erfalasorput med på podiet:

- Det betyder meget for mig, siger han.

Arrangerer stævne i Ilulissat

Mikkel Andersen fortæller, at hans næste store mål er lidt anderledes. Det drejer sig nemlig om at få arrangeret et armbrydningsstævne i Ilulissat.

Stævnet arrangeres i samarbejde med Avannaata Kommunia 20. juli:

- Jeg håber, at stævnet kan være med til at der kommer flere armbrydere i Grønland, siger Mikkel Andersen.

Elite Sports Greenland, Qarsoq Tegnestue, Pilemand og Sannassisoq ApS har sponsoreret Mikkel Andersens deltagelse ved EM.