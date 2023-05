Mikkel lægger arm med Europa

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 18. maj 2023 - 14:30

Armbryder Mikkel Andersen deltager til Europamesterskabet i Armwrestling, armbrydning, der foregår i Laukaa i Finland fredag og lørdag.

Mikkel Andersen, der har adskillige guld- og sølvmedaljer i sportsgrenen bag sig, skal for prøve kræfter i europamesterskabet igen.

- Op til Europamesterskaberne har jeg fulgt et træningsprogram, der er specielt udviklet til armbrydere. Jeg kan helt klart mærke en forskel i min udvikling, og jeg er klar til konkurrencerne, siger Mikkel Andersen til Sermitsiaq.AG.

I alt deltager 264 armbrydere fra 17 lande, og Mikkel Andersen repræsenterer Danmark i konkurrencerne, da han endnu ikke har mulighed for at deltage med eget flag.

Sigter efter en medalje

Mikkel Andersen har deltaget i Rage Armwrestling i Danmark i april, hvor han hev to guld- og en sølvmedalje med hjem. Overfor Sermitsiaq.AG har han fortalt, at hans næste mål er at få lige så finde resultater.

Fredag står det på armbrydning med venstre arm, hvor Mikkel Andersen er indskrevet i vægtklasse 70 kg. Lørdag står den på armbrydning med højre arm.

- Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal forvente. Men det helt store mål er, at jeg som minimum får en medalje med hjem. Jeg vil det her, og hvis jeg ikke følte mig klar, så ville jeg ikke have stået her nu, siger Mikkel Andersen.

Du kan følge med på armsportfederation.com’s hjemmeside fredag og lørdag.

Elite Sports Greenland, Qarsoq Tegnestue, Pilemand og Sannassisoq ApS sponsorerer hans deltagelse i EM.