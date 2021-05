Store udfordringer i uddannelse i landet

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 07. maj 2021 - 14:03

Er du blevet undervist af en lærer, som ikke var uddannet?

Det er en af de største uddannelsesmæssige udfordringer, som bliver påpeget i en ny rapport fra Institut for menneskerettigheder og Grønlands Råd for Menneskerettigheder.

LÆS OGSÅ: Uddannelsesreform: Anbefalinger godkendt af Naalakkersuisut

Rapporten indeholder anbefalinger, som instituttet mener, at Naalakkersuisut og kommuner bør følge.

- Børn og unge har en grundlæggende ret til uddannelse. Desværre er det ikke alle børn og unge i Grønland, der i dag har mulighed for at få en passende uddannelse. Derfor er det vigtigt, at både Naalakkersuisut og kommunerne forholder sig til vores anbefalinger og sikrer, at der gøres en aktiv indsats for at komme de uddannelsesmæssige problemer til livs, siger Louise Holck, direktør for Institut for Menneskerettigheder.

Konkrete tiltag skal træde til

Kun 52 procent af lærerne i de ca. 60 bygder er uddannet. I 2019 var 91 procent af folkeskolelærerne i byskolerne uddannede. Manglen på lærerne påvirker overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelserne. Og 50 procent af de unge, som tager en ungdomsuddannelse falder fra.

70 procent af den vidtgående specialundervisning varetages af lærere uden den nødvendige kompentence. Mens 81 procent af den almindelig specialundervisning heller ikke får lærere med den nødvendige kompetence.

Anbefalinger:

Institut for Menneskerettigheder og Grønlands Råd for Menneskerettigheder anbefaler blandt andet: