Stor succes: Kæmpe børnehold slog landsholdet 5-0

Ikke mindre end 106 børn mødte op til landsholdsdag for at træne og spille med fodboldlandsholdet.

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 30. maj 2023 - 09:42

Solen skinnede, og masser af børn var mødt op, da KAK i pinsen afholdt landsholdsdag i Nuuk.

Landstræner Morten Rutkjær siger til Sermitsiaq.AG, at tilslutningen var helt overvældende:

- Vi havde regnet med omkring 30 til 40 børn, og der kom 106 børn i alt. Så vi havde travlt på fodboldbanen. Det var en kæmpe fest, solen skinnede og de var så søde, fortæller Morten Rutkjær.

Landstræneren fortæller, at efter autografskrivning, træning og samvær spillede børne en landskamp; 106 børn mod landsholdet.

Vil inspirere og bidrage til fællesskabet

- Børnene vandt suverænt 5-0, fortæller en begejstret Morten Rutkjær.

Landstræneren uddyber, at landsholdet i øjeblikket har fokus på at bidrage til fællesskabet, samt at hjælpe til med at børn og unge her i landet kommer til at dyrke med sport. Det skal initiativer som landsholdsdagen støtte op om:

- Vi vil gerne bidrage til, at børn og unge her i landet kommer til at dyrke mere sport og bliver inspireret og forhåbentlig gennem det kan få et godt liv.

- Så landsholdsfodbolden er blevet lidt dybere lige nu, og det er jeg rigtig stolt over, og det giver mening at være fodboldtræner, siger Morten Rutkjær.