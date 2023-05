Se billeder: Elever får indblik landsholdsfodbold

Kassaaluk Kristensen Mandag, 22. maj 2023 - 10:17

Der er ikke mange, der bliver forundt en træningssession med landstræner for herrelandsholdet i fodbold. Ikke desto mindre er det det, som otte folkeskoleelever fra Ittoqqortoormiit kunne have en fornøjelse af, under deres ophold i Danmark.

Under en studietur havde eleverne ønsket at møde landstræner for herrelandsholdet for at høre mere om fodbold og træning.

Eleverne fra Ejnar Mikkelsens skole i Ittoqqortoormiit fik mulighed for boldspil i det fri, og snakke om træning med landstræner Morten Rutkjær. Det skriver KAK.

- Jeg er så glad og stolt over, at vi kan give noget tilbage til børn og unge. At en skoleklasse vil besøge mig her i Danmark og blive trænet af mig, gør mig superstolt. Nogle super skønne unger, der gav den max gas på fodboldbanen, siger Morten Rutkjær.

Træningstøj med hjem

KAK og landstræner Morten Rutkjær havde før elevernes planlagte besøg været i dialog med lokale virksomheder. Derfor kunne landstræneren give eleverne træningstøj og fodboldssko som gave. Landstræneren fortæller, at eleverne blev glade for gaven, og at han selv er imponeret over børnenes engagement og kunnen i fodbolden.

- Vi vil gerne bidrage som landshold, men også jeg som landstræner, til at børn og unge inspireres gennem sport og fodbold, så de får et godt liv, siger Morten Rutkjær.

Du kan se billeder fra træningen over artiklen.