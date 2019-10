Stor prisforskel på tilbud til skolebyggeri

Bent Højgaard Sørensen Søndag, 06. oktober 2019 - 15:52

Mens Aarsleffs islandske datterselskab Istak har tilbudt lige i underkanten af 700 millioner kroner for at udføre opgaven på det store skoleprojekt for budgiveren Siorarsiorfik-Nuuk City Development, NCD, er MT Højgaards godt 550 millioner kroner. Det erfarer Sermitsiaq.Ag.

Priserne er uden moms. Men tilbudspriserne er ikke bindende i første omgang. Begge entreprenørselskaber ved, at der er en forhandlingsrunde mere. I de næste uger skal budene nærlæses af et bedømmelsesudvalg, hvor der sidder politikere, brugere, NCD, bygherrerådgivere og andre fagfolk.

I den kommende forhandlingsrunde har entreprenørerne efter forhandling med bygherren NCD mulighed for at komme med en revideret tilbud, inden bygherren udvælger det endelige projekt og byggefirma.

Det har direktør i NCD, Jens Frederiksen, tidligere oplyst til Sermitsiaq.AG.

Endelig pris senere

Den endelige pris skal afgives i slutningen af november. Men det kan godt være, at både Istaks og MT Højgaards endelige tilbud hver ender på 600 millioner kroner, siger en kilde.

Indtil der kommer en afklaring på forhandlingerne er det uvist, hvilken byggepris skoleprojektet kan opføres for. En ting er givet: Direktør Jens Frederiksen og co. Nuuk City Development vil forsøge at presse entreprenørerne MT Højgaard og Aarsleff – og dermed den endelige pris på skoleprojektet ned i forhold til de priser, der i første omgang er afgivet.

Frem til 2030 har Nuuk City Development og kommunalbestyrelsen i Sermersooq Kommunia en vision om, at der skal bygges blandt andet boliger, institutioner og skoler i Nuuk for mellem fire og fem milliarder kroner.

LÆS OGSÅ: To har budt på Grønlands største skolebyggeri

Direktør Jens B. Frederiksen har tidligere over for Sermitsiaq vurderet løseligt, at den planlagte nye skole i Nuuk, der kommer til at ligge i området i Nuuk, hvor Blok P lå, vil koste mellem 480 og 580 millioner kroner. Projektet er på samlet 18.000 kvadratmeter. Ud over en skole omfatter projektet blandt også en stor daginstitution og en skolefritidsordning.