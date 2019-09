To har budt på Grønlands største skolebyggeri

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 30. september 2019 - 11:05

To selskaber har budt på det store skoleprojekt i centrum af Nuuk. Det er MT Højgaard og islandske Istak. Licitationen udløb den 20. september, og et større analysearbejde skal nu i gang.

Revideret bud er muligt

- I de kommende uger skal budene nærlæses, hvorefter de bydende efter forhandling får mulighed for at afgive et revideret tilbud, der vil danne grundlag for udvælgelse af det endelige projekt. I forhandlingsperioden og frem til kontraktindgåelse er priser og betingelser fortrolige, oplyser direktør i NCD, Jens B. Frederiksen.

Der er nedsat et bedømmelsesudvalg, med deltagelse af politikere, brugere, bygherrerådgivere, NCD og andre fagfolk. Bedømmelsesudvalget vil de kommende måneder gennemgå forhandlingsresultat og projekterne, hvorefter der vil blive taget stilling til hvilken entreprenør, der indgås kontrakt med.

Første aftale af sin art

Jens B. Frederiksen pointerer over for Sermitsiaq.AG, at licitationen er den første af sin art i Grønland, idet kontrakten ikke alene omhandler byggeriet af skolen, men også driften og vedligeholdelsen af skolen de næste 30 år.

- Vi vil naturligvis gå efter det økonomisk mest fordelagtige tilbud, som nødvendigvis ikke er den billigste. Vi skal jo vurdere tilbuddet i forhold til selve drifts- og vedligeholdelsesdelen, oplyser Jens B. Frederiksen.

Det er således ikke et krav, at MT Højgaard eller Istak skal stå for selve drift og vedligehold, men de skal fremlægge en plan for, hvor dyr den del vil løbe op i over de kommende 30 år.

Tidsplan holder

Byggeriet forventes at kunne gå i gang i første halvdel af 2020.

Den nye skole, der skal erstatte ASK og USK, skal opføres på den gamle Blok P grund i Nuuks bymidte, og vil, når den er færdig, kunne huse 1200 elever, en fritidsordning med plads til 400 børn og en integreret daginstitution med plads til 130 børn.