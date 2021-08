Stor opbakning til Pride i DK 

Merete Lindstrøm Mandag, 23. august 2021 - 09:45

Den grønlandske forening i Danmark – Nalik – oplyser at omkring 50 personer mødte op og støttede de grønlandske deltagere ved Pridemarchen på Nørrebro lørdag. Nørrebro er generelt et sted med masser af diversitet både i form af de mange forskelige etniciteter, der bor der, men også i form af forskelighed generelt.

Og det kan mærkes, når man kommer fra LGBTQ+ miljøet, fortæller Aka Niviâna Mørch Pedersen fra den grønlandske delegation. Hun holdt tale og læste et digt op ved Folkets Hus efter marchen.

- Nørrebro var det første sted i Danmark, hvor jeg virkelig følte mig hjemme. Jeg har altid følt mig tryg og set blandt folk derude. Derfor var det helt specielt at tale i Folkets Park, blandt velkendte og nye ansigter - jeg følte en enorm kærlighed fra folkemængden, som viste at der var plads til Grønland, og at vi har støtte og venner på Nørrebro, siger hun.

Det er ikke kun en fest

De grønlandske deltagere, kan rejse hjem, en god oplevelse rigere og med en følelse af, at der er plads i samfundet.

Der var solskin og god opbakning til Nørrebro Pride lørdag Oscar Linh Vu

- Det var en fantastisk opløftende og smuk march, og det var virkelig fedt, at der blev givet plads til os, og at vi var synlige. Det var dejligt, at vi stod sammen som grønlændere og kunne mærke, at vi var et fællesskab, selvom vi ikke alle kender hinanden, fortæller deltager fra den grønlandske delegation Tone Frank.

Hun understreger at Pride ikke blot er en fest.

- Det startede som et oprør og det er den dag i stadig en demonstration. Vi fejrer os selv samtidig med, at vi demonstrerer og kræver ligestilling og at blive behandlet med værdighed, siger hun.

- Det var virkelig fedt at være med til Nørrebro pride, fordi de netop sætter fokus på det at være marginaliseret på flere områder, feks. som queer person og etnisk minoritet, siger Laura Lennert Jensen om dagens oplevelser.

Opmærksomheden skal med videre

Aili Liimakka Laue håber, at den opmærksomhed, som miljøet har fået i København, tages med hjem i folkeskolen i Grønland, hvor hun mener behovet for undervisning i seksual sundhed er stort.

- Alt for mange unge er selvmordstruet i Grønland. Der er ingen viden eller data omkring hvor mange af de unge kæmper med køns- og seksual identitetsrelaterede problemer.

Det handler ifølge Aili Liimakka Laue om, at lære om kønsdiversitet samt køns- og seksual identitet.

- Det er vigtigt at læren om LGBTQ+ bliver indført som obligatorisk undervisning, for lærerstuderende og undervisere. Det skal indføres i folkeskolens pensum. Det er blandt andet det som var i mine tanker under marchen, siger hun.