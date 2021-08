Nalik inviterer grønlændere i København til Pride

Merete Lindstrøm Fredag, 20. august 2021 - 13:33

Den 12-22 august afholdes WorldPride 2021 i København og Malmø. En begivenhed der kombinerer WorldPride, EuroGames, et eklektisk kunst- og kulturprogram med et historisk LGBTI+ menneskerettighedsforum.

Eventet besøges af den hidtil største grønlandske delegation i den sammenhæng, og delegationen håber på stor grønlandsk deltagelse ved lørdagens event - Pridemarchen der er arrangeret af Nørrebro Pride.

- Vi er super glade for, at vi har fået vores egen blok forrest i marchen, fordi vi skal være synlige og have plads og vise, at vi er her. Det er rart for en gang skyld at blive sat forrest, når man ofte ikke ser sit eget community repræsenteret i samfundet og i medier, siger hun.

Aktivistisk march

Nørrebro Pride er en aktivistisk bevægelse, der har eksisteret siden 2018. Den har intet med det officielle Copenhagen Pride at gøre, lyder det på hjemmesiden. Ved eventen lørdag er der fokus etnicitet og seksualitet og det er personer med tilknytning, der kommer til at gå forrest i paraden.

Sermitsiaq.AG fangede bestyrelsesmedlem Tone Frank fredag, hvor hun deltager i en et af ugens arrangementer - en menneskerettighedskonference i Malmø med fokus på flygtninge grænser og immigration.

Hun håber, at grønlændere i Danmark vil møde op og støtte op om sagen.

- Det er vigtigt at vise solidaritet med en befolkningsgruppe som oftest bliver overset, og som stadig er meget lidt synlige både i Danmark og Grønland.

Svært at spejle sig i samfundet

- Hvis man er en del af det grønlandske LGBTQ+ samfund, så kan det være svært at finde noget i samfundet man kan spejle sig i, og derfor er det vigtigt med synlighed. Det kan give mere tryghed og bevidsthed om, at vi også har en plads i samfundet, og at vi ikke er alene.

Derfor opfordre Tone Frank sine medgrønlændere i Danmark til at komme og støtte op om eventet lørdag.

- Kom og vær synlige med os og vis at vi står sammen og at I står i solidaritet med LGBTQ+ både i Grønland og Danmark uanset om man er LGBT+ person eller ej, slutter hun.

Ud over pridemarchen lørdag og andre events har delegationen været til møde med grønlandsudvalget i Folketinget og talt om hvilke lovgivningsområder Folketinget kan være med til at skabe bedre rettigheder for LGBTQ+ personer i Grønland, herunder loven om hadforbrydelser, kønsneutralt CPR-nummer og loven om medforældreskab.