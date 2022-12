Stor hashsag får endeligt punktum: Landsretten har afsagt dom

Anders Rytoft Fredag, 16. december 2022 - 16:11

Anstaltanbringelse i henholdsvis seks måneder og to og et halvt år. Sådan lyder den endelige dom, som er blevet afsagt fredag, til to mænd på henholdvis 39 og 49 år for deres rolle i en stor hashsag i Qaqortoq.

Det oplyser Grønlands Politi i en pressmeddelelse.

Tilbage i oktober sidste år fandt toldmyndighederne i Aalborg Havn næsten 7,8 millioner kroner i nogle pakker sendt fra Qaqortoq til Danmark. Dengang blev et ældre ægtepar anholdt og senere idømt henholdsvis to og fire års ubetinget anstaltsanbringelse for hashsalg og hæleri af de mange penge.

Idømt ubetinget anstaltanbringelse

Det var under afsoningnen, at den ældre mand gik til bekendelse. Han kunne fortælle, at to mænd havde haft en rolle i hashsalget. Mændene blev dømt i spetember 2022.

Her fik den nu 39-årige mand fire måneders betinget anstaltanbringelse, mens den nu 49-årige mand fik tre års ubetinget anstaltanbringelse. Førstnævnte modtog dommen, men den 49-årige mand ankede til frifindelse.

Anklagemyndigheden valgte at anke dommen for begges vedkommende.

Fredag modtog mændene dommen på ny i ankesagen i Grønlands Landsret, hvor de to mænd er blevet idømt anstaltanbringelse i henholdsvis seks måneder og to og et halvt år.

Senioranklager er tilfreds

De blev endnu engang dømt for at have solgt og medvirket til salg af ikke under 10 kilo hash. Den enes foranstaltning blev altså skærpet mens den anden blev lempet.

Senioranklager i Grønlands Politi Lars Petersen er tilfreds med, at de to mænd er blevet dømt for deres rolle i hashsalget.

- Landsretten sender et klart signal om, at man slår hårdt ned på handel med narkotika, uanset hvor lille eller stor ens rolle i det har været. Det er et vigtigt signal at sende – særligt set i lyset af de mange hashrelaterede sager vi har haft i 2022, siger han.

Landretten fandt det dog ikke bevist, at den 49-årige mand havde relation til de 7,8 millioner kroner fra Aalborg Havn og valgte derfor at frifinde ham for hæleri.