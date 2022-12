Hashhandlere i skænderi i retten: Tjente millioner på hashsalg

Redaktionen Onsdag, 14. december 2022 - 10:18

- Prisen var den samme. Der var hele tiden hash i Qaqortoq. For der var ikke nogen hunde.

Sådan lød det torsdag fra den hovedtiltalte i ankesagen om fundet af 7,7 millioner kroner i frostpakker fra et skib i Grønlandshavnen i Aalborg. Han forklarede, at selv om der var corona, havde det angiveligt ikke indflydelse på, hvad et gram hash kostede. Det skriver avisen AG, om den opsigtsvækkende retssag.

Udtalelsen faldt under senioranklager Lars J. Petersens afhøring af manden, og var blot ét af mange udsagn fra de to tiltalte samt et enkelt, højst centralt, vidne i ankesagen, som gav et lille indblik i, hvordan det tilsyneladende fungerer, når hash og kontanter skifter ejermand i en by som Qaqortoq. Herunder, hvordan man i det lokale hashmiljø gennem storspil i Danske Spil forsøger – og må man formode også i et vist omfang har held med - at vaske sine kriminelle gevinster rene.

Som AG beskrev i sidste uge, er ankesagen en udløber af det opsigtsvækkende fund, som toldmyndigheden gør i oktober 2021. Pilen peger hurtigt på afsenderen af de mange vakuumpakkede, kolde kontanter i flyttekasser, hvorefter et ægtepar bosat i Qaqortoq bliver anholdt og tilbageholdt. Godt fire måneder inde i sin frihedsberøvelse vælger den tilbageholdte mand, som er tilflytter fra Danmark, at aflægge fuld tilståelse og erkender sig skyldig i hashhandel. I forbindelse med sin tilståelse navngiver han en mand, der er sidst i 40’erne, som sin samarbejdspartner, hvilket fører til at denne mand bliver anholdt, sigtet for besiddelse af kontanter og mistanke om narkohæleri.

Efter tilståelsen kommer ægteparrets sag relativt hurtigt for Kujalleq Kredsret, som i maj i år idømmer manden fire års anstaltsanbringelse, mens hans hustru idømmes to år for hæleri. Han afsoner nu i Danmark, mens hans kone venter på at kunne afsone resten af sin dom med fodlænke.

Blev lokket

Under ankesagen i Grønlands Landsret fortalte den hovedtiltalte, at det var den nu dømte mand, der i begyndelsen af 2020 ”fik lokket ham” til at sælge hash for ham. På spørgsmålet fra anklageren om, hvordan han blev lokket, svarede tiltalte:

- Han spurgte bare, om jeg ville hjælpe ham.

